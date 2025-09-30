¿Te ha pasado que quieres hacer un trámite vehicular, pero se te niega porque tienes una multa de la que no estabas al tanto?

Esto puede pasar en procesos como la verificación vehicular, la renovación de placas, el cambio de propietario y hasta la obtención de la licencia de conducir.

Para que no te suceda, te compartimos una manera sencilla de checar la multas, adeudos y fotocívicas pendientes por si vives en la Ciudad de México o en el Estado de México.

Las multas de tránsito en el Estado de México se deben verificar de manera presencial. Foto: Rebeca Jiménez / EL UNIVERSAL

¿Dónde verificar las multas pendientes si eres del Estado de México?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, para consultar las multas o infracciones pendientes es necesario acudir de manera presencial a un Módulo de Infracción Transparente, cuyas direcciones son:

Toluca, Calle Urawa, Número 100, puerta A-1, Colonia Izcalli, IPIEM, C.P. 50150.

Valle de Bravo, Boulevard Juan Herrera y Piña Número 101, Col. El Calvario, C.P. 51200.

Av. Ing. Luis Galindo Ruíz Núm. 312, Edif. B puerta B-102 Col. Isidro Fabela, C.P. 50454.

Cuautitlán Izcalli, Av. Primero de Mayo sin núm. Col. Centro Urbano, C.P. 54700.

Naucalpan, Paseo de los Mexicas Núm. 63, Col. Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150.

Nezahualcoyotl, Av. Sor Juana Inés de la Cruz Núm. 100, Col. Metropolitana Segunda Sec., C.P. 57740.

Aquí podrás revisar si tu vehículo cuenta con alguna sanción, además de poder imprimir el formato para pagarla o recibir asesoría en caso de que lo necesites.

Si eres del Estado de México, aprovecha que las autoridades ofrecen descuentos por pago pronto de una multa como:

70% por pagar la multa el mismo día.

el mismo día. 50% si pagas dentro de los siguientes 14 días naturales.

Después de los 16 días de que se impuso, será necesario cubrir el 100% de la multa.

¿Dónde verificar las multas pendientes si eres de la Ciudad de México?

Por otra parte, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México señala que sí se pueden revisar los adeudos a través de Internet. El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al portal https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema

Posteriormente, seleccionar la opción “Consulta de adeudos”:

Escribe el número de placa en el apartado correspondiente.

Finalmente, oprime el botón “Buscar” para verificar el estado de tus multas.

El proceso para las fotocívicas es diferente, así que también recuerda revisarlo:

Entra al enlace https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas/public/

Inicia sesión con tu Llave CDMX o crea una si no la tienes, dentro del sitio https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml.

Una vez que inicies sesión, escribe el número de placa de tu auto.

Revisa los puntos que tienes; en caso de que sean menos de 10, consulta el apartado de infracciones y paga los que tengas pendientes.

Recuerda que en la CDMX hay manera de recuperar los puntos mediante cursos en línea, cursos presenciales o trabajo comunitario.

En la Ciudad de México es posible verificar el estado de las multas por medio de Internet. Foto: Freepik

