Tras un solo año de vida, Acura ha anunciado el fin de la producción de su SUV eléctrico, el Acura ZDX, decisión que va en línea con la reducción en la gama de productos de la marca japonesa.

Acura, quien ya detuvo la producción del sedán TLX el pasado mes de julio, en una ola de rumores ha confirmado el fin de este SUV.

El ZDX ya contaba con una historia de finales y resurrecciones. Tras haber sido descontinuado en 2013, volvió en 2024 para finalmente volver a descontinuarse en 2025.

Esta serie de recortes tiene el objetivo de alinear de mejor forma el catálogo de productos de acuerdo con la propia marca.

¿Por qué Acura descontinúa el ZDX?

En medio de los rumores, Acura confirmó la descontinuación de este SUV, en palabras de la marca, este auto sirvió para sentar las bases de la siguiente generación de autos eléctricos de Acura.

“Para alinear mejor nuestra cartera de productos con las necesidades de nuestros clientes y las condiciones del mercado, así como con nuestros objetivos estratégicos a largo plazo”, mencionó el portavoz de la marca japonesa.

“Podemos confirmar que el Acura ZDX ha finalizado su producción, el ZDX ha desempeñado un papel fundamental para la marca Acura y sentará las bases sobre las que construiremos el próximo año con la llegada del Acura RSX totalmente eléctrico”. Añadió el portavoz.

Las esperanzas de Acura

Acura deposita sus esperanzas para entrar en el mercado de los autos eléctricos en una SUV completamente eléctrica RSX y fabricada en Ohio, Estados Unidos, en el nuevo centro de vehículos de Honda en el país norteamericano.

Acura promete aprender de este auto para la siguiente generación de autos eléctricos. Foto: Acura

Acura menciona razones de mercado para volver a descontinuar este auto tras su vuelta en versión eléctrica tras apenas vender 7,300 unidades en un año, de acuerdo con la propia marca.

El ZDX fue construido sobre la plataforma Ultium de GM, compartida con el Lyriq de Cadillac, el Blazer EV de Chevrolet y el Honda Prologue.

El Honda Prologue vendió 33,000 unidades mientras que el Lyriq vendió 28,000 unidades, lo que deja al ZDX muy por debajo de estos números.

