¿Cuándo eliges el color de un auto piensas en tu favorito o en el que gasta menos gasolina? Este tema es todo un debate; aunque hay investigaciones que indican que el tono influye en el consumo de combustible, hay expertos que tienen una opinión diferente.



Esto dicen los expertos sobre la relación entre el color de un auto y su consumo de gasolina. Foto: Freepik

¿Cuál es la relación entre el color de un auto y el gasto de gasolina?

Este pensamiento proviene de un estudio realizado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de California, Estados Unidos, en 2011.

Dicho estudio sostuvo que el color del auto influye en su temperatura; de acuerdo con el análisis, los tonos oscuros absorben más calor, por lo que la temperatura del vehículo es más alta.

Por ejemplo, la investigación del laboratorio arrojó que un auto de color plateado es de 5 a 6 grados más frío que uno de color negro. Aunque el aumento de temperatura no sería el único efecto provocado por el color.

Los investigadores señalaron que las altas temperaturas también afectan el comportamiento del conductor, haciendo que tenga que encender el aire acondicionado.

El uso del aire acondicionado sí incrementa el gasto de gasolina y esto ha sido demostrado por diversas investigaciones. Sin embargo, hay que recordar que los hallazgos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley fueron publicados el 2011.

Y estudios recientes sugieren que ya no necesariamente es así, pues hay que recordar que la industria automotriz ha avanzado en los últimos años, mejorando los sistemas de regulación de la temperatura y en los que el color ya no es un factor determinante.

De acuerdo con un artículo publicado por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, la complejidad de los vehículos modernos, el crecimiento de los sistemas de confort para los pasajeros y la modernización de los vehículos han cambiado este pensamiento. Y de hecho, hay otros factores a los que sí se les debe poner atención para monitorear el gasto de gasolina.

¿Qué factores sí influyen en el gasto de gasolina de un auto?

Siguiendo con la información de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, los factores que pueden aumentar el gasto de gasolina en un auto moderno son:

Los sistemas de infoentretenimiento, asistencia de conducción, aire acondicionado, etcétera.

Alteraciones aerodinámicas (como el peso del portaequipaje que demanda mayor fuerza al motor).

Condiciones ambientales (lluvia, granizo o viento), que pueden incrementar la resistencia al rodamiento y, en consecuencia, gastar más combustible.

Estado del vehículo; por ejemplo, los neumáticos con presión baja o desgaste irregular también generan resistencia a la rodadura e incrementan el esfuerzo del motor.

Condiciones de la carretera; las superficies irregulares hacen que el motor trabaje más para mantener en movimiento al vehículo.

No es el color, sino los neumáticos en mal estado, las condiciones del camino y el peso lo que aumenta el gasto de gasolina. Foto: Freepik

Por otra parte, un estudio publicado en 2023 por la Escuela de Tecnología Mecánica de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, señala que el consumo de gasolina se puede ver afectado desde el diseño del auto.

Y es que el material con el que se fabrican los coches juega un papel fundamental: entre más ligero sea, menos gasto de combustible tendrá. Lo mismo ocurre con el tamaño: entre más pequeño, menor uso de combustible.

Además, otro factor es el comportamiento del conductor tras el volante. Las aceleraciones y frenados bruscos, la densidad del tráfico y la frecuencia de uso del vehículo también pueden aumentar el consumo de gasolina.

