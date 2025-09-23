Desde hace algunos meses, Chevrolet anunció que en 2026 llegará una evolución completa del Corvette, y ahora tenemos los detalles del nuevo Corvette ZR1X 2026. En Autopistas te contamos qué cambia y qué novedades trae este deportivo que se convierte en el más poderoso hasta la fecha del catálogo de la marca.

General Motors cumple 90 años

En el marco de la celebración de los 90 años de General Motors en México, Chevrolet presentó oficialmente el Corvette ZR1X, el hypercar más avanzado en la historia del grupo. Este modelo es fruto de 72 años de evolución desde la primera generación de Corvette, consolidando su legado como referente de la ingeniería estadounidense.

¿El digno sucesor del Corvette ZR1?

El nuevo Corvette ZR1X 2026 llega con un motor V8 LT7 biturbo montado en el eje trasero, capaz de entregar 1,064 hp y 828 lb-pie de torque. A esto se suma un motor eléctrico delantero con 186 hp adicionales y 145 lb-pie de torque, logrando un total combinado de 1,250 hp.

Lo que lo hace especial es que cada motor es ensamblado a mano en el Bowling Green Performance Build Center.

Este auto tiene componentes de fibra de vidrio para garantizar la aerodenámica del coche. Foto: Chevrolet

Corvette ZR1X se electrifica

Aunque no es 100% eléctrico, el Corvette ZR1X incorpora un sistema de asistencia eléctrica mediante un paquete de baterías de alto voltaje. Estas no se recargan en la red, sino a través de la regeneración del eje delantero, lo que lo convierte en un híbrido de alto desempeño.

Gracias a esta combinación, el Corvette alcanza las siguientes cifras:

0 a 100 km/h en menos de 2 segundos

¼ de milla en menos de 9 segundos

Este auto promete estár a la vanguardia del automovilismo. Foto: Chevrolet

Dos configuraciones de chasis para diferentes experiencias

El Corvette ZR1X 2026 estará disponible con dos configuraciones de chasis, ambas con el sistema Magnetic Ride Control, que adapta la suspensión según el modo de manejo, las acciones del conductor y las condiciones del camino.

Chasis estándar: con neumáticos Michelin PS4S, ideal para viajes largos sin perder su carácter deportivo. Paquete ZTK Performance Package: con una configuración más firme, resortes más rígidos y neumáticos Michelin Pilot Cup 2R, pensado para la pista.

Entre sus modos de manejo enocntramos Endurance, Clasificación, Push-to-Pass y PTM Pro, este último con desconexión de controles de tracción y estabilidad, vectorización de frenado regenerativo y launch control programable.

Aerodinámica y diseño renovado

El paquete Carbon Aero incluye elementos como alerones laterales, deflectores inferiores, una aleta tipo gurney y un alerón trasero de alto rendimiento. En conjunto, este kit genera hasta 1,200 libras (544 kg) de carga aerodinámica a máxima velocidad, garantizando un agarre superior en pista.

En el interior, el Corvette ZR1X también evoluciona. Su nueva consola central incorpora tres pantallas digitales:

Pantalla central de 12.7”

Cuadro de instrumentos digital de 14”

Pantalla auxiliar táctil de 6.6”

Este auto tiene una app dedicada al rendimiento que podrá medirlo en tiempo real. Foto: Chevrolet

