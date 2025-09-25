Más Información
Captando audiencias: la colaboración entre Publitas y EL UNIVERSAL para brindar soluciones en retail media
Google Discover ha revolucionado la forma en que consumimos información desde nuestros dispositivos móviles, permitiendo acceder rápidamente a las noticias más relevantes y personalizadas. En su más reciente actualización, Google añadió un botón de "Seguir" que permite a los usuarios indicar que prefieren a EL UNIVERSAL para informarse.
Anteriormente, la personalización dependía solo del algoritmo (basado en el consumo del usuario); por ello, esta actualización permite al lector tener más control sobre los medios que desea leer.
Al seguir a EL UNIVERSAL en Google, no solo podrás ver las noticias del portal web, sino también publicaciones de redes sociales como X (antes Twitter), Instagram y YouTube Shorts. Esto tiene el objetivo de que no te pierdas ninguna actualización y sea más fácil descubrir información en diferentes formatos.
Estamos actualizando Discover para que sea aún más fácil encontrar, seguir e interactuar con el contenido y los creadores que más te interesan
Aquí te mostramos una guía paso a paso para configurar Google Discover y siempre tener nuestras noticias al alcance de tu mano. Ya sea en tu móvil Android o iOS, EL UNIVERSAL estará disponible de forma directa en tu feed de noticias. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.
¿Cómo seguir a El Universal en Google Discover?
- Abre la aplicación de Google: En Android, desliza a la derecha desde la pantalla de inicio para acceder a Discover. Si usas iOS, abre la app de Google y accede directamente desde ahí. Si aún no tienes la app de Google, descárgala desde la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store)
- Personaliza tu feed: Una vez que hayas abierto la app, asegúrate de estar conectado con tu cuenta de Google. A continuación, desplázate por el feed y busca una de nuestras noticias. En la parte superior de la tarjeta de El Universal, verás un botón de “Seguir”
- Sigue a El Universal: Al pulsar el botón de “Seguir”, le estás diciendo a Google Discover que quieres priorizar las noticias de El Universal en tu feed. A partir de ese momento, nuestras noticias, reportajes y contenido multimedia comenzarán a aparecer con más frecuencia.
- También puedes hacerlo desde tu computadora dando clic en el siguiente enlace: Seguir a EL UNIVERSAL
¿Por qué seguir a El Universal en Discover?
Al seguirnos en Discover, te aseguras de recibir al instante el periodismo de calidad que nos distingue. Esta acción no solo te garantiza las noticias más importantes y verificadas, sino que también ayuda a nuestro contenido relevante a llegar a más personas. ¡Tendrás nuestras actualizaciones de último momento directamente en tu feed!
¿Qué pasa si no uso Google Discover?
Te estás perdiendo el feed de información más personalizado.
A diferencia del buscador tradicional, en Discover no necesitas realizar ninguna búsqueda para encontrar temas. La plataforma te ayuda a descubrir contenido nuevo y relevante, alineado con tus intereses, de forma automática.
Con la reciente actualización, no solo verás notas; también podrás acceder desde el feed a videos y contenido de redes sociales de tus fuentes favoritas.
Si aún no usas Google Discover, es el momento ideal para explorar este mar de información sin esfuerzo. Y no lo olvides: personaliza tu feed para recibir información de EL UNIVERSAL.
