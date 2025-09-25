Más Información

Ghost en CDMX: ¿por qué los artistas extranjeros suelen intoxicarse cuando vienen a México?

Captando audiencias: la colaboración entre Publitas y EL UNIVERSAL para brindar soluciones en retail media

¡Google Discover cambió! Ahora puedes ver posteos y notas de EL UNIVERSAL en un mismo lugar

Credencial INAPAM: ¿cuáles son los nuevos beneficios gratuitos que ofrece?

¿Qué son los foros incels y por qué se vinculan con la violencia del joven en el CCH Sur?

ha revolucionado la forma en que consumimos información desde nuestros dispositivos móviles, permitiendo acceder rápidamente a las noticias más relevantes y personalizadas. En su más reciente actualización, Google añadió un botón de "Seguir" que permite a los usuarios indicar que prefieren a para informarse.

Anteriormente, la personalización dependía solo del algoritmo (basado en el consumo del usuario); por ello, esta actualización permite al lector tener más control sobre los medios que desea leer.

Al seguir a EL UNIVERSAL en Google, no solo podrás ver las noticias del portal web, sino también publicaciones de redes sociales como X (antes Twitter), Instagram y YouTube Shorts. Esto tiene el objetivo de que no te pierdas ninguna actualización y sea más fácil descubrir información en diferentes formatos.

Estamos actualizando Discover para que sea aún más fácil encontrar, seguir e interactuar con el contenido y los creadores que más te interesan


-Google

Aquí te mostramos una guía paso a paso para configurar Google Discover y siempre tener nuestras noticias al alcance de tu mano. Ya sea en tu móvil Android o iOS, EL UNIVERSAL estará disponible de forma directa en tu feed de noticias. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.

¿Cómo seguir a El Universal en Google Discover?

  • Abre la aplicación de Google: En Android, desliza a la derecha desde la pantalla de inicio para acceder a Discover. Si usas iOS, abre la app de Google y accede directamente desde ahí. Si aún no tienes la app de Google, descárgala desde la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store)
EL UNIVERSAL en Google Discover | Foto: captura de pantalla
  • Personaliza tu feed: Una vez que hayas abierto la app, asegúrate de estar conectado con tu cuenta de Google. A continuación, desplázate por el feed y busca una de nuestras noticias. En la parte superior de la tarjeta de El Universal, verás un botón de “Seguir”
EL UNIVERSAL en Google Discover | Foto: captura de pantalla
  • Sigue a El Universal: Al pulsar el botón de “Seguir”, le estás diciendo a Google Discover que quieres priorizar las noticias de El Universal en tu feed. A partir de ese momento, nuestras noticias, reportajes y contenido multimedia comenzarán a aparecer con más frecuencia.

Perfil de EL UNIVERSAL en Google | Foto: captura de pantalla
¿Por qué seguir a El Universal en Discover?

Al seguirnos en Discover, te aseguras de recibir al instante el periodismo de calidad que nos distingue. Esta acción no solo te garantiza las sino que también ayuda a nuestro contenido relevante a llegar a más personas. ¡Tendrás nuestras actualizaciones de último momento directamente en tu feed!

¿Qué pasa si no uso Google Discover?

Te estás perdiendo el feed de información más personalizado.

A diferencia del buscador tradicional, en Discover no necesitas realizar ninguna búsqueda para encontrar temas. La plataforma te ayuda a descubrir contenido nuevo y relevante, alineado con tus intereses, de forma automática.

Con la reciente actualización, no solo verás notas; también podrás acceder desde el feed a videos y contenido de redes sociales de tus fuentes favoritas.

Si aún no usas Google Discover, es el momento ideal para explorar este mar de información sin esfuerzo. Y no lo olvides: personaliza tu feed para recibir información de .

