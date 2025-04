Ser parte de EL UNIVERSAL Plus no sólo significa acceder a contenidos de calidad, también es una inversión que te ayuda a ahorrar. Si aún no conoces todo lo que incluye tu suscripción, aquí te contamos por qué cada peso vale la pena.

Con tu suscripción tienes acceso ilimitado a reportajes, artículos, noticias y columnas de opinión que marcan la agenda nacional. Además, recibes newsletters personalizadas, puedes leer adelantos de opinión antes que nadie y consultar todos los contenidos exclusivos en la .

También cuentas con la edición impresa digital para leer el periódico donde y cuando quieras, así como un canal exclusivo en WhatsApp con noticias seleccionadas especialmente para ti.

Lee también Suscriptores de EL UNIVERSAL disfrutaron de “Casas Vacías” en el Foro Shakespeare

Y eso no es todo, como suscriptor, puedes participar en eventos especiales donde convivirás con tus columnistas favoritos. Si prefieres una experiencia sin interrupciones, puede optar por la experiencia sin publicidad. Además, el bloque de comentarios estará disponible para sumarte a la conversación y ser parte activa de nuestra comunidad.

Al unirte al Club El UNIVERSAL, obtienes descuentos del 15% al 50% en una amplia variedad de marcas y establecimientos como Burger King, Wingstop, P.F. Chang’s, Vips, Chili’s, Acuario Inbursa, Ocesa, Laboratorios Chopo y muchos más. Con todos estos beneficios, ¡tu suscripción se paga sola!

Con EL UNIVERSAL Plus, no sólo estás mejor informado: formas parte de una red de beneficios que hacen tu vida más fácil.

Lee también “México y EU tienen una iniciativa Mérida 3.0, pero sin dinero”: Leonardo Curzio

Suscribirte es muy sencillo. Da clic aquí, únete a esta experiencia y comienza a disfrutar de todo lo que EL UNIVERSAL Plus tiene para ti.