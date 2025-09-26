El Vallartazo se ha consolidado como una de las rutas off road más extremas de México, un recorrido que va desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta durante 2 días pasando por la selva, ríos, playas y cerros. No se considera una competencia oficial, pero si una experiencia donde hasta 200 vehículos side by side se reúnen para poner a prueba sus máquinas en las condiciones más extremas.

Este añom en Autopistas tuvimos la oportunidad de representar al equipo de Honda Motos, llevando al límite la resistencia del Honda Talon 1000 y su cuatrimoto más capaz: Honda TRX 700.

Fotos: Honda Motos

¿Qué hace al Vallartazo tan especial?

El Vallartazo no es un paseo común y corriente, basicamente es una ruta todo terreno de larga distancia donde cada participante viaja bajo su propio riesgo. Estás prácticamente incomunicado del mundo exterior, y lo que te ayuda en situaciones difíciles son tus conocimientos, la solidaridad entre pilotos y la capacidad de tu vehículo.

Honda en el Vallartazo

Una de las razones por las que Honda tiene una reputación sólida dentro del Vallartazo es la confiabilidad de sus vehículos. Mientras otras marcas suelen tener fallas en piezas como la banda de transmisión, Honda se dio cuenta e incorporó flechas cardán más resistentes, lo que nos otorga un mejor desempeño en rutas largas y exigentes.

Fotos: Honda Motos

Gracias a estas mejoras, tanto el Honda Talon 1000 como la Honda TRX 700 lograron mantener un buen ritmo a pesar de los cambios de clima y los terrenos más desafiantes.

Honda Talon 1000: potencia y control al extremo

El Honda Talon 1000 es un side by side

Motor : bicilíndrico en paralelo, 4 válvulas por cilindro, arranque eléctrico.

Modos de manejo: Estándar, Deportivo y Manual (con paletas al volante).

Versiones y precios Honda Talon

Talon 1000X-4 (4 pasajeros): $720,000 MXN

Con esta configuración, el Honda Talon 1000 se convierte en uno de los vehículos off road más capaces para enfrentar rutas como el Vallartazo.

Fotos: Honda Motos

Honda TRX 700: adrenalina sobre dos ruedas

Para quienes buscan aún más exposición al terreno, la Honda TRX 700 ofrece una experiencia distinta. Aunque requiere mayor precaución por el trazado y la velocidad, pero vale la pena porque es otra sensación, no es tam fácil como los talon pero la perspectiva es más.

Motor : monocilíndrico 4 tiempos.

Transmisión : automática con convertidor de par hidráulico de 3 velocidades.

Tracción : trasera y delantera por flecha directa.

: trasera y delantera por flecha directa. Honda TRX 700: $329,900 MXN

Fotos: Honda Motos

Esta cuatrimoto demostró que, con la potencia justa y una conducción hábil, también son capaz de cruzar los caminos más complicados del Vallartazo.

El Vallartazo es más que una ruta extrema: es un reto de resistencia, solidaridad y pasión por el off road en México. Tanto el Honda Talon 1000 como la Honda TRX 700 demostraron estar a la altura.

