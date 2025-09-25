Cuando hablamos de los orígenes de una marca automotriz, casi siempre la historia suena parecida: un apasionado por los autos que decide fundar una marca con su nombre o apellido. INEOS rompe por completo con esa tradición. Su historia es distinta, y en Autopistas te contamos por qué.

Los orígenes de INEOS

INEOS es una marca relativamente joven. Nació en 1998 de la mano del británico Jim Ratcliffe, un empresario que en realidad no tenía nada que ver con los autos. Su enfoque era a la industria química y petroquímica.

No fue hasta 2017 cuando decidió entrarle al mundo de los vehículos, inspirado por su propia pasión off-road. Fue entonces que se creó el primer Ineos Grenadier, desarrollado en Francia. Un vehículo pensado para regresar a lo clásico.

La llegada del Ineos Grenadier a México

En 2024 llegó con un solo modelo: el Ineos Grenadier Station Wagon. Este 4x4 buscaba posicionarse como un todoterreno, con chasis de acero, ejes rígidos y suspensión de largo recorrido.

Hoy ya también está disponible su versión pickup, el Ineos Grenadier Quartermaster, que comparte la mayoría de sus componenten mecánicos.

Especificaciones del Ineos Grenadier

Los dos modelos comparten prácticamente la misma base:

Motor BMW 6 cilindros, 3.0 litros, con 282 hp y 332 lb-pie de torque

y de torque Chasís de acero en escalera

Tracción 4x4 con diferenciales bloqueables

con diferenciales bloqueables Transmisión automática de 8 velocidades

Equipo para salir de ruta: ganchos de remolque delanteros y traseros, escalera de acceso, luces auxiliares LED

Un interior pensado para la aventura

Mientras muchas marcas llenan sus cabinas de pantallas y toques minimalistas, el Ineos Grenadier hace todo lo contrario. Aquí cada botón tiene una función, desde el confort hasta los sistemas para salir del asfalto. Sí hay pantallas, pero lo justo y necesario: lo demás es puro control manual.

El 4x4 para los puristas

INEOS llegó tarde al mundo automotriz, pero lo hizo con una propuesta distinta. Y ahora, esa propuesta ya está en México con los siguientes precios:

Ineos Grenadier desde $1,999,999 pesos

desde pesos Ineos Grenadier Quartermaster desde $2,199,000 pesos

