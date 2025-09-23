Cada vez es más común escuchar sobre los montachoques. Y es que, con el paso del tiempo, esta práctica se ha vuelto común en las calles transitadas o aquellas en las que se conduce a velocidades altas.

Se trata de un delito que ha escalado en tiempo récord, por lo que las autoridades de la Ciudad de México han modificado las leyes para castigar a quienes lo cometan.

Si no sabes cómo operan, en Autopistas te compartimos las señales a las que debes estar alerta en el camino.

Los montachoques intimidan a la víctima, buscando un arreglo económico por el supuesto choque. Foto: Freepik

¿Cómo operan los montachoques?

De acuerdo con la aseguradora BBVA, los montachoques son grupos delictivos que buscan obtener dinero al fingir un accidente de tráfico, ya sea por frenar bruscamente o impactarse de manera intencional con otro auto.

Una vez que dan el golpe, su estrategia es buscar una compensación económica de manera "amigable" y sin tener que recurrir a las autoridades.

Pero la víctima no cede, los montachoques comienzan a extorsionarla o recurren a agresiones verbales y físicas.

Otro dato que debes saber es que estos delincuentes no trabajan solos, en realidad, son capaces de cometer la agresión en grupos. Así que mas vale mantenerse alerta en el camino.

¿Cómo identificar a un montachoques?

Siguiendo con la información de BBVA, para identificar a un montachoques es necesario prestar atención a las conductas tras del volante.

Por ejemplo, si un auto -generalmente con golpes visibles o sin placas- cambia de carril de manera brusca o trata de acercarse a ti sin motivo aparente, es probable que esté tratando de ocasionar un accidente para que te frenes.

Asimismo, estas personas tienen un comportamiento intimidante y se conducen con agresividad. Si en el intento por golpear tu coche se torna violento, mejor muévete a una zona segura o cambia de ruta para que no te agreda.

Y si te tocó la mala suerte, no bajes de tu auto cuando te han golpeado y mucho menos tengas un trato con ellos. El mejor consejo es llamar a la aseguradora y a una patrulla si es que la persona que ocasionó el golpe se pone iracundo.

Si golpearon tu auto, no bajes y espera a que llegue la aseguradora. Foto: Freepik

Paso a paso si caes en las "garras" de un montachoques

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) ha emitido una serie de recomendaciones en caso de toparse con un montachoques. No dudes en aplicarlas para evitar que te roben dinero y para proteger tu integridad:

Orilla tu vehículo en un lugar donde no obstruya el tránsito.

Permanece en calma dentro del automóvil.

Informa a tu aseguradora del accidente y proporciona tu ubicación.

Si alguno de los involucrados en el supuesto choque presenta una actitud agresiva o violenta, contacta al 911.

Evita acceder a un acuerdo monetario para pagar los presuntos daños al vehículo.

Verifica que el agente de la aseguradora cuente con sus credenciales y que porte los documentos legales para atender el siniestro.

Durante la verificación de los supuestos daños, deberás proporcionar una descripción detallada de los sucedido.

Si se trata de un montachoques, ten por seguro que tratará de irse antes de que llegue tu aseguradora o la policía.

De confirmar que fue un accidente intencional, realiza tu denuncia ante un Ministerio Público u oficina de la Fiscalía.

¿De cuánto es la multa para los montachoques?

En el Artículo 148 del Código Penal de la Ciudad de México se establece como ilegal el tratar de obtener un beneficio (monetario) para sí mismo o un tercero derivado de un hecho de tránsito.

Este es el delito que comenten los montachoques, por lo que pueden recibir una pena que va de loas 10 hasta los 15 años de prisión. De igual manera, pueden recibir una multa de 2 mil a 3 mil UMAs, cifra que puede ascender hasta los $339,420.

