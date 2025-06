Probablemente alguna vez hayas visto un video de un accidente que parece planeado. No estás imaginando cosas, se trata de los famosos montachoques. Estos delincuentes provocan choques a propósito para extorsionar a los conductores. Ten cuidado, porque en temporada de lluvias, sus tácticas se intensifican, así que en Autopistas te decimos cómo operan y cómo protegerte.

¿Qué hacen los montachoques?

El objetivo de los montachoques es causar un accidente de tránsito de forma intencional, culpar al otro conductor y exigirle dinero por los supuestos daños. No importa si tú no tuviste la culpa, ellos harán todo para hacerte creer que sí. Te intimidan, se muestran agresivos y actúan en grupo. Generalmente son al menos cuatro vehículos, y uno siempre está vigilando.

¿Y si tengo seguro puedo ser vítima de los montachoques?

Quizás pienses: “No pasa nada, tengo seguro”. Pero ojo: tener seguro no te vuelve inmune. Los montachoques buscan cerrarte el paso para hacer que pierdas tiempo y dinero. Aunque contar con seguro sí marca una diferencia, no es garantía de que no te conviertas en una víctima.

¿Cómo eligen a sus víctimas los montachoques?

Según una entrevista realizada por el youtuber Julai a una banda profesional de montachoques, estos son los principales criterios que usan para seleccionar a quién van a extorsionar:

Buen estado del auto: Si tu coche se ve cuidado, asumen que tienes dinero para pagar un arreglo rápido.

Si tu coche se ve cuidado, asumen que tienes dinero para pagar un arreglo rápido. REPUVE: Usan este sitio para ingresar tus placas y obtener el número de serie del vehículo.

Usan este sitio para ingresar tus placas y obtener el número de serie del vehículo. AMIS: Con ese número de serie, consultan si el vehículo cuenta con seguro mediante la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

En estos casos, solicita el apoyo de tu aseguradora. Foto: Freepik

Con esa información, determinan si eres una “buena víctima”: alguien con recursos y seguro alguien que podría preferir pagar para salir rápido del problema.

¿Qué hacer si te enfrentas a un montachoques?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha emitido recomendaciones para protegerte en estas situaciones. Toma nota:

Mantén la calma. No te bajes del auto de inmediato.

No te bajes del auto de inmediato. Llama a tu seguro. Si no tienes, contacta a alguien de confianza que pueda ayudarte.

Si no tienes, contacta a alguien de confianza que pueda ayudarte. Comparte tu ubicación. Mándasela a alguien cercano.

Mándasela a alguien cercano. Si se tornan violentos, llama al 911. No intentes enfrentarlos tú solo.

No intentes enfrentarlos tú solo. Toma nota de todo. Placas, modelos de los autos involucrados, rasgos físicos, tatuajes… cualquier detalle puede ser importante para las autoridades.

Los montachoques son una amenaza, especialmente en temporadas como la de lluvias, cuando los accidentes son más comunes. Mantente informado y siempre atento a la hora de manejar, puede hacer toda la diferencia entre caer en su trampa o salir bien librado.

