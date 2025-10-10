Hasta hace unos años, mucha gente empezó a sospechar de bandas delictivas que realizaban choques a propósito para que pensaran que fuera tu culpa con el fin de extorsionar a las personas con dinero siendo agresivos e imponiendo, miedo. En Autopistas te decimos como operan y como protegerte.

Poco a poco estos se han convirtieron una mafia y es cuestión de tiempo de que esto se pueda salir de control, causando un incidente más grave como el dejar sin vida a una persona

¿Cómo protegerte de un montachoques?

La verdad es que es muy fácil, algo que siempre se les repite a los conductores todos los días y es tener un seguro en nuestro vehículo que nos pueda salvar de sufrir esta clase de extorsiones debido a que ellos pueden consultar con nuestra placa, si tenemos seguro con REPUVE y AMIS por lo que será más probable que te elijan como su próxima víctima.

¿Qué hacer si te pasa esto?

La SSC emitió un comunicado para evitar este tipo de situaciones

Mantén la calma. Es normal sentirte nervioso en una situación como esta, pero lo más importante es no bajarte del auto .

. Llama a tu seguro.

Reporta el incidente a algún familiar o persona de confianza y mándale tu ubicación en tiempo real.

Si los montachoques se ponen agresivos, llama al 911 .

. Toma nota de las placas, modelo y señas del vehículo que usen los agresores. Si los agresores tienen tatuajes o rasgos físicos identificables, también anótalos.

¿Qué dice la ley sobre los montachoques?

El Código Penal Federal establece que las sanciones por extorsión son de 10 a 15 años de prisión y multas de 2,000 a 3,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) equivalente a $226,000 a $339,000.

Las autoridades recomiendan espera dento del auto hasta que llegue el agente de seguro correspondiente y llamar al 911 en caso de un comportamiento agresivo. Foto: Freepik

Por más prisa que tengas o por mucha presión que ellos ejerzan, no entregues dinero. Esto puede evitar que sigan extorsionando a otras personas.

Espera lo más que puedas a que llegue una autoridad, tu aseguradora o algún oficial.

Si tienes que bajar el vidrio para hablar, no lo bajes más de la mitad .

. Es importante que al manejar tengas todos tus sentidos alerta y desconfíes de lo que te rodea. Nunca sabes cuándo te están observando o si serás la próxima víctima de estos extorsionadores.

