Con la presión del clamor popular empujando a favor de su vuelta, General Motors ha decidido traer de vuelta el Chevrolet Bolt.

El nuevo Chevrolet Bolt 2027 ha sido anunciado para salir el próximo año y promete ser asequible para el mercado masivo.

Luego de una historia llena de altibajos, donde fue retirado del mercado en 2023 después de 7 años a la venta el Chevrolet Bolt volverá a los concesionarios.

El Chevrolet Bolt 2027 se fue debido a diversoso problemas, sin embargo el público ha pedido su regreso. Foto: General Motors

¿Por qué volvió el Chevrolet Bolt?

Luego de una historia llena de altibajos, donde Chevrolet incluso mandó a retirar varios modelos de este auto de los concesionarios por riesgo de incendio, el Bolt volverá a estar disponible para la venta.

General Motors explica que la decisión de traer de vuelta este auto fue impulsada por por la demanda popular.

Esta vez, el Chevrolet Bolt promete ser un auto eléctrico y asequible que buscan los conductores.

El nuevo Bolt promete la mayor autonomía de un auto eléctrico a un precio alcanzable para el mercado masivo.

Chevrolet destaca las prestaciones de este auto para su vuelta. “ El Chevrolet Bolt fue el primer vehículo eléctrico de largo alcance y asequible para el mercado masivo de la industria y contó con una de las bases de clientes más leales de GM”. Mencionó Scott Bell, Vicepresidente de Chevrolet Global.

El nuevo Chevrolet Bolt 2027 promete ser asequible para el mercado masivo. Foto: General Motors

“Tras finalizar la producción, escuchamos los comentarios de nuestros clientes y su entusiasmo por este auto, por eso regresa”, Finalizó Bell.

¿Qué trae de nuevo el Bolt 2027?

Entre las cosas nuevas que incorpora este auto se encuentran:

Autonomía estimada de 255 millas (410 kilómetros aproximadamente).

Velocidad máxima de carga de 150 kW.

Primer Chevrolet con puerto de carga NACS activo.

con puerto de carga NACS activo. Nuevo acabado deportivo RS.

Pantalla de infoentretenimiento más grande.

Tecnología de asistencia al conductor Super Cruise.

Más de 20 funciones estándar de seguridad.

Nuevo interior refinado.

Múltiples puertos USB-C.

Capacidad bidireccional de vehículo a hogar.

¿Cuánto costará el nuevo Chevrolet Bolt 2027?

Si bien, aún no conocemos el precio con el que este auto llegará a México, su precio en Estados Unidos es de $30,000 dólares, lo cual equivale a poco más de $500,000 pesos, por lo que ese podría ser su precio aproximado.

