El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez informó este lunes que Serafín Tadeo Lazcano renunció al cargo como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal agradeció públicamente la labor realizada por el ahora exfuncionario al frente de la corporación.

Cabe señalar que, Tadeo Lazcano había asumido el liderazgo de la SSPC el 15 de febrero de 2025, luego de la renuncia del General Víctor Hugo Chávez Martínez.

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Respecto a la sucesión en la dependencia, el titular del Ejecutivo estatal señaló que el nombre de la persona que asumirá las riendas de la seguridad pública en la entidad se dará a conocer de manera oficial en las próximas horas.

Asimismo, May Rodríguez adelantó que la salida en Seguridad Pública no será el único movimiento en su equipo de trabajo.

Y es que para finales de este mes se concretarán cambios en otras tres secretarías del gobierno estatal, modificaciones que obedecen a las aspiraciones electorales de los funcionarios salientes de cara a los próximos comicios de 2027.

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