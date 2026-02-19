Los autos híbridos son vehículos que cuentan con dos tipos de motores para funcionar: uno de combustión interna (generalmente gasolina) y otro eléctrico. Esta combinación les permite mejorar aspectos como el rendimiento del combustible y ofrece un menor desgaste de los frenos, además de reducir las emisiones contaminantes.

De acuerdo con el fabricante Kia, dichos vehículos aprovechan la energía que se produce al frenar y la convierten en corriente para recargar la batería al avanzar; por eso, en su mayoría, son capaces de recorrer varios kilómetros sin preocuparse por la disponibilidad de puntos de carga.

Sin embargo, uno de los temas que más genera dudas sobre los coches híbridos son sus baterías que, además de su precio elevado, pueden desgaste pronto si no se les da un mantenimiento correcto.

La batería de un auto híbrido PHEV sí depende de un punto de carga eléctrico. Foto: Freepik

¿Cuánto tiempo puede durar la batería de un auto híbrido?

Los expertos de Mazda mencionan que la principal causa del desgaste de la batería de los autos híbridos es la degradación interna, que ocurre cuando los materiales de los electrodos se descomponen, cuando pierden electrolitos o cuando los materiales activos disponibles en los electrodos se encogen.

A pesar de ello, un artículo de Hyundai señala que, en los autos híbridos o híbridos enchufables, dicho componente puede durar toda la vida útil del vehículo. Aunque el intervalo depende del fabricante, por ejemplo, esta marca coreana ofrece un tiempo de vida de hasta 8 años.

Pero si hablamos de duración por autonomía, Mazda señala que las baterías pueden aguantar entre 100 mil y 200 mil millas (aproximadamente 160 mil 934 y 321 mil 868 kilómetros). En promedio, mayoría de las garantías cubren 100 mil millas, según su uso y el mantenimiento.

Mientras que Nissan detalla que, con una conducción regular, la autonomía de un coche híbrido puede durar unas 150 mil millas (equivalentes a 241 mil 401 kilómetros).

En caso de que tu auto híbrido sea enchufable, no apresures la carga. Foto: Freepik

¿Cómo alargar la vida útil de un auto híbrido?

La batería de un auto híbrido está diseñada para durar toda la vida útil del vehículo; sin embargo, Hyundai señala que es posible alargar los años de uso con simples consejos como:

Conducir de manera eficiente

No apresurar la carga

No recargar la carga a tope

Utilizar tomas de carga lenta

Evitar acelerar y frenar bruscamente

Asimismo, es importante que no dejar el vehículo detenido por mucho tiempo. Al contrario, es esencial ponerlo en marcha con regularidad para que la batería se conserve saludable.

Y en caso de notar alguna falla, es preferible llevarlo a revisión en talleres y centros especializados. Los mismos fabricantes de autos suelen ofrecer este servicio.

Actualmente, los autos híbridos son una gran opción si buscas ahorrar combustible y reducir emisiones contaminantes. Si ya tienes uno o estabas pensando en comprarlo, hazle caso a los expertos para que te acompañe por más años.

