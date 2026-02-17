El “Hoy No Circula” tiene por objetivo controlar las emisiones contaminantes de los vehículos automotores. Y para ello, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México limita la circulación dependiendo del holograma, engomado y número de placa.

Dependiendo del holograma, ciertos coches deberán "descansar" y no circular a diario. Si quieres saber cuáles son, en Autopistas te lo contamos.

Las restricciones del "Hoy No Circula" no afectan a todos los conductores. Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL

¿Qué autos dejan de circular a diario este año?

Entre más años tenga tu auto y entre mayor sea su kilometraje, es probable que al realizar la verificación vehicular obtenga el Holograma 1 u Holograma 2.

Si para 2026 cuentas con estas calcomanías, entonces dejarás de circular a diario.

De acuerdo con el portal de la Sedema, los autos que porten la constancia de verificación y que cuenten con holograma “1” deberán limitar su circulación un día entre semana y 2 sábados al mes, hasta por seis meses.

Específicamente, los vehículos con terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9) descansarán el primer y tercer sábado de cada mes; mientras que los de placa par (0, 2, 4, 6 y 8) descansarán el segundo y cuarto sábado del mes.

En caso de que exista un quinto sábado, podrán circular conforme las condiciones ambientales definidas en el programa o, en su defecto, bajo aviso de la Sedema y la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Por otro lado, los autos que porten la constancia de verificación y que cuenten con holograma “2” dejarán de circular un día entre semana y todos los sábados del mes durante la vigencia que indique su constancia.

¡Ojo! Los coches con permiso para circular sin placas o sin tarjeta de circulación, también deberán apegarse a las mismas restricciones del anterior grupo.

En cuanto al horario, para los autos con holograma “1” y “2” la restricción de la circulación en la vía pública será de las 5:00 a las 22:00 horas.

El "Hoy No Circula" limita qué autos pueden circular cada día. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

¿Qué autos están exentos del programa “Hoy No Circula”?

Las restricciones del programa “Hoy No Circula” no afectan a todos los conductores, pues hay vehículos que quedan exentos y se les permite circular bajo circunstancias específicas:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con placas de auto antiguo y/o clásico.

Autos con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos con holograma “Exento”.

Vehículos con holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación.

Vehículos con holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación.

Vehículos que porten la constancia de “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano y Paisano.

Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Cabe destacar que, en caso de contingencia ambiental, en la “Fase Preventiva” el 50% de los autos administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federales dejan de circular; mientras que en la “Fase 1” aumenta al 100% de vehículos.

Recuerda que no respetar el programa “Hoy No Circula” puede ameritar una multa.

