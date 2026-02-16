Después de tanta duda, por fin se confirma lo que muchos motociclistas pedían y en Autopistas nos incluimos. La licencia de conducir permanente para motociclistas ya es una realidad en un estado del país, y aunque por ahora aplica solo en una entidad, es una señal de que tal vez podría expandirse a toda la República Mexicana.

Te contamos todos los detalles sobre la licencia permanente para motos en Sinaloa, cuánto costará y qué falta para que entre en vigor.

Sinaloa aprueba la licencia de conducir permanente para motociclistas

En el Estado de Sinaloa, el Congreso celebró la aprobación unánime de la reforma para tramitar la licencia de conducir permanente de motociclistas.

La medida fue posible tras la modificación de los artículos 361 y 367 de la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, con el fin de abrir la puerta a los motociclistas para ya no tener que renovar su licencia cada determinado tiempo.

Gracias a esto se reducen algunos trámites, menos filas y menos pagos recurrentes. Es un cambio que simplifica la vida de miles de usuarios.

¿Cuándo entra en vigor la licencia permanente en Sinaloa?

Aunque la reforma ya fue aprobada, la licencia permanente para motociclistas en Sinaloa comenzará a expedirse una vez que el dictamen sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Es decir, el trámite podrá realizarse oficialmente cuando la publicación se haga válida. A partir de ese momento, los habitantes podrán solicitar su documento sin preocuparse por futuras renovaciones.

Foto: Cortesía Honda

¿Cuánto costará la licencia de conducir permanente para motos?

De acuerdo con la reforma a la Ley de Hacienda, el costo de la licencia de conducir permanente para motociclistas será equivalente a 18 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El monto será ligeramente mayor al costo que tenía la licencia con vigencia de cuatro años, pero representa un ahorro a largo plazo al eliminar renovaciones.

Además, comparado con otras entidades que ya manejan esta modalidad, el costo en Sinaloa resulta competitivo.

¿Por qué es importante esta medida?

Según cifras del Gobierno del Estado de Sinaloa:

Cada año se tramitan aproximadamente 370,000 licencias .

. De ellas, 70,000 son nuevas .

. Cerca de 300,000 son renovaciones.

Con la implementación de la licencia permanente para motociclistas, se reducirán significativamente los trámites de renovación. Esto permitirá agilizar procesos administrativos relacionados con placas y permisos, además de representar un ahorro económico para los conductores.

¿Qué significa esto para el resto de México?

En estados como la Ciudad de México, la reciente licencia permanente aplica exclusivamente para automóviles. Sin embargo, lo que está haciendo Sinaloa marca una diferencia importante: incluir también a los motociclistas.

Un primer paso hacia la licencia permanente en todo México

La aprobación de la licencia permanente para motos en Sinaloa es una buena noticia para miles de motociclistas. Reduce burocracia, elimina renovaciones y genera un ahorro a largo plazo.

Por ahora, toca esperar la publicación oficial para que el trámite pueda realizarse. Pero la licencia de conducir permanente para motociclistas ya no es solo una propuesta, es una realidad que podría expandirse a todo México.

