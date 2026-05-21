La industria automotriz está entrando a una etapa donde la energía ya no solamente importa para arrancar un vehículo. Hoy los autos integran más pantallas, asistentes de manejo, radares, cámaras, sistemas de conectividad y tecnologías semiautónomas que demandan una mayor gestión energética. Y mientras gran parte de la conversación gira alrededor de los vehículos eléctricos, en México existen plantas que desde hace años trabajan en uno de los componentes más importantes para esta nueva generación de movilidad: las baterías.

Durante una visita a las instalaciones de Clarios en Nuevo León, conocimos dos de sus operaciones más importantes en el país: la planta Optima, enfocada en manufactura, y la planta recicladora García, donde millones de baterías son reincorporadas nuevamente a la cadena productiva.

Foto: Raúl Silva

Más allá de LTH

Aunque en México la mayoría ubica a LTH, detrás de ella existe toda una estructura industrial respaldada por Clarios, grupo que también integra marcas como OPTIMA, América Racing, Heliar, MAC y VARTA.

LTH cuenta con 98 años de historia y actualmente tiene presencia en el 83% de los puntos de venta relacionados con baterías en México. Además, opera con más de 40 mil negocios, más de 700 centros de servicio y alrededor de 1,200 técnicos certificados en el país.

Sin embargo, el negocio ya no solamente gira alrededor de las baterías tradicionales. Hoy la industria demanda soluciones para vehículos híbridos, eléctricos y plataformas cada vez más digitalizadas.

La planta Optima y la evolución del bajo voltaje

Uno de los puntos más interesantes del recorrido fue la planta Optima, ubicada en Nuevo León y operando desde 2007. Actualmente produce alrededor de 5,400 baterías por día y supera los 29 millones de unidades fabricadas desde su apertura.

La instalación exporta a 44 países y abastece a más de 100 clientes directos alrededor del mundo. Ahí también se producen baterías con tecnología AGM, desarrolladas para soportar ciclos de carga más exigentes.

Foto: Clarios

Y es que de acuerdo con la compañía, la industria automotriz ha evolucionado más durante los últimos 10 años que en el siglo anterior en temas como electrificación, digitalización y circularidad.

Por ello, hoy trabajan con tecnologías como AGM, ion-litio, ion sodio, supercapacitores y sistemas inteligentes de administración energética. Lo que se traduce en que mientras más tecnología tenga un vehículo, mayor será su necesidad de energía.

Dentro de la planta también fue posible observar procesos automatizados con robots colaborativos, sistemas de visión artificial y montacargas autónomos. Incluso, la empresa confirmó inversiones enfocadas en automatización y modernización industrial hacia los próximos años.

Reciclaje al 99%

“Sin embargo, la segunda parte del recorrido permitió entender algo igual de importante que la producción de baterías: qué ocurre cuando una batería llega al final de su vida útil.

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La planta recicladora García, inaugurada originalmente en 2010, actualmente emplea a más de 400 personas y opera las 24 horas del día durante los 365 días del año. Ahí, Clarios procesa millones de baterías usadas para recuperar materiales y reincorporarlos nuevamente a la producción.

De acuerdo con datos de Clarios, hasta el 99% de los materiales de una batería pueden reciclarse y reutilizarse para fabricar nuevas unidades. Eso incluye plomo, plástico, electrolitos y otros componentes industriales.

De acuerdo con los datos mostrados durante el recorrido, la planta procesa alrededor de 19 millones de baterías, recuperando aproximadamente 184 mil toneladas de plomo, 15 mil toneladas de polipropileno y 32 mil toneladas de sulfato de sodio.

Foto: Raúl Silva

La compañía explicó que este tipo de operaciones buscan reducir el impacto ambiental que tendría una batería mal gestionada, ya que podría afectar suelo, aire y agua. Incluso señalaron que una batería de plomo-ácido puede contaminar hasta 20 mil litros de agua si no recibe un tratamiento adecuado.

Por ello, la planta cuenta con procesos confinados, sistemas de presión negativa, colectores de polvo y controles enfocados en minimizar emisiones.

La batería dejó de ser un simple componente

Hoy las baterías forman parte de toda la infraestructura energética que sostiene vehículos más automatizados y electrificados.

Y mientras gran parte de la conversación suele centrarse en nuevas pantallas o motores eléctricos, en México ya existen plantas trabajando en uno de los elementos que definirá el futuro de la movilidad durante los próximos años.

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