Ferrari decidió mover una de las piezas más importantes de su gama actual. Después de algunos pocos años en el mercado, el Ferrari Roma tiene sucesor y sí, aunque el nuevo Amalfi mantiene parte de la esencia del GT italiano elegante que conocíamos, la realidad es que ahora busca transmitir algo diferente.

Y es que el Roma logró algo complicado dentro de Ferrari: convertirse en uno de los modelos más deseados de la marca sin recurrir a aerodinámica exagerada o diseños radicales. Incluso para muchos aficionados y medios especializados, era uno de los Ferrari más bonitos de la era moderna. Ahora el Amalfi carga justamente con esa responsabilidad, pero intentando llevar la fórmula hacia un terreno diferente sin romper completamente con el pasado.

Foto: Benito Martínez Gil

Ferrari Amalfi mantiene el V8 y evita electrificarse

Uno de los puntos más interesantes del Ferrari Amalfi es que, al menos por ahora, Ferrari decidió mantenerse lejos de una configuración híbrida. Bajo el cofre sigue apareciendo el conocido V8 twin turbo de 3.9 litros, aunque con una evolución que ahora desarrolla 640 hp y 561 lb-pie de torque.

La potencia llega al eje trasero mediante una transmisión automática de doble embrague de 8 velocidades, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3.3 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 320 km/h.

En comparación, el Ferrari Roma entregaba 620 hp, por lo que el Amalfi aumenta ligeramente la potencia, aunque más allá de los números, Ferrari asegura que también trabajó en una mejor respuesta del acelerador y una sensación de manejo más directa.

Un diseño menos elegante y más agresivo

Visualmente sí existen diferencias claras respecto al Roma. El Amalfi abandona parte de las líneas suaves que caracterizaban al modelo anterior para adoptar una imagen más baja y afilada.

El frente cambia completamente con nuevas entradas de aire y una firma luminosa más delgada, mientras que la parte trasera incorpora un alerón activo con distintas posiciones dependiendo de la velocidad y las necesidades aerodinámicas.

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Aunque mantiene la silueta tipo coupé GT de motor delantero, Ferrari parece haber entendido que muchos clientes buscaban un coche con una apariencia más cercana a un deportivo puro y no solamente a un gran turismo elegante.

Foto: Benito Martínez Gil

Ferrari escuchó una de las críticas más comunes

Dentro del interior también hay cambios importantes. Uno de ellos es el regreso de botones físicos al volante, algo que muchos clientes llevaban tiempo pidiendo.

Y es que los controles táctiles de Ferrari generaron críticas durante los últimos años por no ser precisamente intuitivos durante la conducción. Ahora el Amalfi recupera elementos físicos, incluido el clásico botón rojo de arranque, además de integrar una nueva interfaz digital y una pantalla central horizontal.

El modelo mantiene una configuración 2+2, conservando el enfoque de un Ferrari que todavía puede usarse de forma relativamente cotidiana, algo que justamente convirtió al Roma en uno de los Ferrari más accesibles para nuevos clientes de la marca.

Foto: Benito Martínez Gil

¿Contra quién compite el Ferrari Amalfi?

El Ferrari Amalfi entra directamente a un segmento donde los GT deportivos siguen evolucionando rápidamente. Sus rivales más cercanos serían el Aston Martin DB12, el Porsche 911 Turbo S e incluso el McLaren GTS.

Precio del Ferrari Amalfi

Por ahora Ferrari no ha confirmado un precio oficial para México, aunque en mercados internacionales se estima un costo inicial cercano a los 266 mil dólares, lo que podría traducirse en más de 5 millones de pesos antes de impuestos y configuraciones opcionales.

Y como suele suceder con Ferrari, la cifra final puede aumentar considerablemente dependiendo de la personalización elegida por el cliente.

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