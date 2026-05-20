Marcha del Orgullo LGBT 2026 en CDMX: ¿cuándo es y cuál será la ruta de la edición 48 del Pride?; aquí los detalles

La CDMX volverá a pintarse con los colores del orgullo durante junio de 2026, cuando miles de personas salgan a las calles para participar en la tradicional Marcha LGBT+, uno de los eventos más multitudinarios y esperados del año.

Marcha LGBT 2026. Foto: EFE

Entre banderas arcoíris, música, activismo y exigencias de igualdad, la capital del país se convertirá nuevamente en el epicentro de la diversidad y la inclusión.

Con un nuevo lema, actividades previas y hasta una convocatoria artística con premio económico, la edición 48 del Pride capitalino ya empezó a tomar forma.

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¿Cuándo será la Marcha LGBT+ 2026 en CDMX?

De acuerdo con los organizadores de la Marcha del Orgullo LGBT+ en Ciudad de México, la movilización se realizará el próximo sábado 27 de junio de 2026.

Como ocurre cada año, se espera la participación de miles de personas provenientes de distintos estados del país, así como integrantes de colectivos, activistas, artistas y aliados de la diversidad sexual.

La edición de este año llevará como lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, acompañado del hashtag oficial #ElOrgulloPermanece, el cual ya comenzó a viralizarse en plataformas digitales.

Marcha LGBTQ 2026 en CDMX. Foto: Pixabay

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¿Cuál será el recorrido de la Marcha del Orgullo LGBT+?

Aunque el horario oficial aún no ha sido confirmado por los organizadores, se prevé que los asistentes comiencen a concentrarse entre las 9:00 y 10:00 de la mañana.

Tradicionalmente, la mayoría de los contingentes se reúnen en el Ángel de la Independencia para posteriormente avanzar sobre Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo capitalino.

Marcha del Orgullo LGBT 2026 en CDMX. Foto: Cortesía

Sin embargo, algunos colectivos suelen definir puntos de encuentro distintos dependiendo de su organización, por lo que se recomienda mantenerse atento a los anuncios oficiales en los próximos días.

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Lanzan convocatoria para diseñar la imagen oficial del Pride 2026

Además, como parte de las actividades rumbo al Orgullo LGBT+ 2026, también fue abierta una convocatoria dirigida a artistas, ilustradores y diseñadores interesados en crear la imagen oficial de esta edición.

Los organizadores informaron que las propuestas podrán desarrollarse con cualquier técnica o estilo visual. El proyecto ganador recibirá un premio económico de 25 mil pesos.

La iniciativa busca impulsar el talento creativo y reforzar el mensaje de inclusión que acompañará la movilización de este año.

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