¿Te has preguntado cuáles son las marcas de autos favoritas en México? Pues, en días recientes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha revelado la lista con las de mayores ventas en enero de 2026.

En su Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, el instituto indicó que durante el primer mes del año se produjeron 303 mil 980 vehículos ligeros y se exportaron 224 mil 528.

Particularmente, dentro del mismo periodo se vendieron 131 mil 491 vehículos ligeros, que son los comúnmente utilizados para el servicio particular. ¿De qué marcas se trata? En Autopistas te contamos los detalles.

Si vas a comprar un auto, es importante visitar diferentes concesionarias para comparar calidad y precios. Foto: Freepik

¿Cuáles fueron las marcas de autos más vendidas en enero de 2026?

Si estás pensando en comprar o vender tu auto, entonces debes tener presente la información del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. De acuerdo con las cifras del reporte, estas fueron las marcas de autos más vendidas/buscadas en el primer mes de 2026:

Nissan – 24,695 unidades.

General Motors – 16 ,339 unidades vendidas.

Grupo Volkswagen (incluye Volkswagen, Seat, Audi, Porsche y Bentley) – 14,126 unidades vendidas.

Toyota – 11,669 unidades vendidas.

KIA – 9,032 unidades vendidas.

Mazda – 8,704 unidades vendidas.

Stellantis – 8,106 unidades vendidas.

MG Motor – 6,198 unidades vendidas.

Hyundai – 4,125 unidades vendidas.

Honda – 4,054 unidades vendidas.

La mayoría estas marcas presentaron mejores resultados de ventas a comparación del año pasado.

Sobre las exportaciones, los datos del Inegi indican que en enero de 2026 se exportaron 224 528 unidades, lo que representó una variación de 2.3% respecto al mismo mes de 2025.

"Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 73.2%", indica el documento.

Estados Unidos fue el principal país al que se exportaron autos ligeros. Foto: Freepik

¿Cuáles fueron las marcas de autos con menos ventas en 2026?

Aunque la venta de autos en México presentó un crecimiento del 8.7% el mes pasado, también hay marcas que no comercializaron una cantidad positiva, por ejemplo:

Jaguar – 0 unidades vendidas.

Bentley – 0 unidades vendidas.

Infiniti – 109 unidades vendidas.

Isuzu – 149 unidades vendidas.

Land Rover – 174 unidades vendidas.

Ello no quiere decir que sean marcas con bajo desempeño o mala calidad. En realidad, el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros no revela los motivos por los que tuvieron un valor nulo o mínimo.

Sin embargo, uno de los factores puede ser el precio de estos autos, pues tan solo un vehículo de Jaguar cuesta de $1.4 a $3 millones de pesos; mientras que Bentley tiene precios que van desde los $2 a los $2.5 millones de pesos.

En un mercado que ha mostrado dinamismo pese a los retos económicos, ciertos fabricantes lograron destacar por su volumen de unidades vendidas, consolidando tendencias que vale la pena tener presentes estás buscando un auto nuevo.

