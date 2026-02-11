En México existen distintas medidas de movilidad para regular el tránsito de transporte de carga, tanto para negocios locales como para grandes empresas que trasladan productos y servicios. Sabemos que muchas calles se deterioran por el peso de estas unidades y, en ciertas ocasiones, también provocan caos vial por accidentes, maniobras complicadas o saturación en horas pico.

Ahora, una nueva disposición busca poner orden en el municipio de Teoloyucán, Estado de México. En Autopistas te contamos los detalles.

Nueva ley en Teoloyucán: ¿qué establece el artículo 58?

El pasado 5 de febrero se aprobó una modificación al artículo 58 del Bando Municipal de Teoloyucán, donde se establece que queda prohibido el paso de vehículos de carga pesada mayores a 10 toneladas en determinadas vialidades del municipio.

Esta decisión forma parte de las nuevas reformas en materia de movilidad en Teoloyucán, con el objetivo de proteger la infraestructura urbana, mejorar la seguridad vial y reducir afectaciones en zonas residenciales.

¿En qué horarios aplica la restricción?

De acuerdo con la nueva normativa, las unidades de carga pesada no podrán circular en un horario de:

6:00 de la mañana a 10:00 de la noche

La restricción aplica específicamente en:

Vialidades locales

Calles secundarias de carácter residencial

Ciclovías

Entornos escolares

Zonas hospitalarias

Si a carga de un vehículo sobresale a los laterales tiene prohibido circular, asi cómo aquellos trailers que sobrepasen los 31 metros. Foto: Pexels.

Esto significa que los transportistas deberán ajustar sus rutas y horarios si necesitan ingresar a estas zonas dentro del municipio.

Multas por incumplir la restricción

Si un vehículo de más de 10 toneladas es sorprendido circulando en los horarios prohibidos, las personas infractoras serán sancionadas con una multa administrativa de:

40 a 60 UMAs

En términos económicos, esto equivale aproximadamente a:

$4,692 hasta $7,038 pesos mexicanos

¿Qué opinan los transportistas?

No todos están de acuerdo con esta nueva regulación del transporte de carga en Teoloyucán. Algunos transportistas señalan que trabajar en horario nocturno representa un riesgo, ya que consideran que se convierten en “blancos fáciles” para la delincuencia.

Además del tema de seguridad, existen otras consecuencias:

Posibles retrasos en las entregas

Incremento en los costos de transporte

Mayor gasto operativo por ajustes de rutas y tiempos

¿Qué sigue para el transporte de carga en el Estado de México?

Las modificaciones al reglamento municipal reflejan una tendencia más amplia en el Estado de México hacia una regulación más estricta del transporte pesado en zonas urbanas. El reto ahora será encontrar un equilibrio entre la seguridad vial y el orden urbano, sin afectar de manera desproporcionada a quienes dependen del transporte de carga para operar.

