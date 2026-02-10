Más Información

Una de las formas más prácticas de moverse hoy en día por la ciudad es usando vías rápidas y, en muchos casos, un transporte de dos ruedas como la motocicleta. En teoría, combinar ambos ayudaría a que el tránsito fuera más fluido. Sin embargo, no siempre es posible ni permitido. En la Ciudad de México, las  motocicletas tienen prohibido circular por algunas vías de acceso controladas, en Autopistas te contamos los detalles.

¿Qué son las vías rápidas o de acceso controlado?

Las vías rápidas de acceso controlado son aquellas que cuentan, en su mayoría, con carriles centrales y laterales. Sus intersecciones con otras calles suelen ser a desnivel, por lo que no tienen semáforos ni topes. Además, son de las avenidas más anchas de la ciudad.

Para circular en estas vialidades, la velocidad máxima permitida es de 80 km/h.

Vías elevadas más conocidas en la CDMX

Algunas de las vías elevadas más transitadas de la ciudad son:

  • Anillo Periférico (Segundo Piso)
  • Supervía Poniente
  • Distribuidor Vial San Antonio
  • Avenida San Joaquín

¿Qué dice el reglamento sobre las motocicletas?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, está prohibido que las motocicletas, sin importar su cilindrada, circulen por los segundos niveles de las vías de acceso controlado.

El artículo 21 establece esta restricción por razones obvias de seguridad vial, ya que el riesgo de accidentes aumenta considerablemente cuando una motocicleta comparte estos espacios con vehículos a alta velocidad.

¿Qué pasa si circulas en un segundo piso en motocicleta?

Aunque en redes sociales se han reportado muchos casos y es común ver motocicletas en segundos pisos, esto no lo hace legal. De hecho, es una situación que genera constantes quejas de los automovilistas, ya que una motocicleta en estos carriles puede provocar accidentes graves y daños materiales.

Si un motociclista es sorprendido infringiendo esta norma, se hace acreedor a:

  • Multa de 10, 15 o 20 veces la UMA vigente
  • Reducción de puntos en la licencia de conducir

En términos económicos, la sanción puede ir aproximadamente de $1,170 a $2,340 pesos, además de restarle puntos a su licencia de conducir.

Vehículos que no pueden circular en segundos pisos

Para evitar confusiones, estos son algunos de los vehículos que no pueden circular en los segundos pisos de la Ciudad de México:

  • Scooters
  • Bicicletas
  • Bici motos
  • Motonetas
  • Motocicletas de cualquier cilindrada
Mujeres conducen bicimotos sin casco y en el carril confinado de transporte público en la Ciudad de México, el 15 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Mujeres conducen bicimotos sin casco y en el carril confinado de transporte público en la Ciudad de México, el 15 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Excepciones en vías de acceso controlado

Existen algunas excepciones en vías como Periférico, Viaducto, Circuito Interior y Bicentenario, donde motocicletas con más de 250 cc pueden circular en carriles centrales. Sin embargo, esto no incluye los segundos pisos.

Antes de incorporarte a una vía rápida, revisa bien las características de tu motocicleta y las reglas vigentes. Así evitarás infringir la ley, perder puntos en tu licencia y pagar una multa innecesaria.

