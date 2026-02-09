Más Información

La Fórmula 1 está cada vez más cerca y la emoción crece con cada presentación. Prácticamente todos los monoplazas ya fueron revelados, a excepción del Aston Martin, que se dará a conocer el día de hoy. Sin embargo, lo que más expectativa genera rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 no es solo el diseño de los autos, sino la llegada de Cadillac F1 como un equipo completamente nuevo a la máxima categoría del automovilismo.

Con la incorporación de Cadillac, la parrilla pasará de 10 a 11 equipos, lo que significa 22 pilotos compitiendo en cada carrera, marcando un nuevo hito para la Fórmula 1 y el inicio de una nueva era para la marca estadounidense en los circuitos más desafiantes del mundo.

En Autopista, te contamos todos los detalles del Cadillac F1, el monoplaza que conducirán Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Fotos: cortesía Cadillac
Fotos: cortesía Cadillac

Cadillac F1 y la llegada de Checo Pérez

Desde que se confirmó la entrada de Cadillac a la Fórmula 1, el anuncio generó controversia. Entre rumores y filtraciones, el nombre que más fuerza tomó desde el inicio fue el del piloto mexicano Checo Pérez, quien apuntaba a ser uno de los pilotos titulares del nuevo proyecto estadounidense.

La combinación de experiencia, consistencia y respaldo comercial convierte a Checo en una pieza importante para el equipo que debutará en la temporada 2026 de la F1.

Fotos: cortesía Cadillac
Fotos: cortesía Cadillac

Cadillac F1 con motor Ferrari

Al tratarse de un equipo tan nuevo, resulta prácticamente imposible que Cadillac produzca de inmediato sus propias unidades de potencia. Por esta razón, recurrirá a una práctica común dentro de la Fórmula 1: utilizar motores de otro fabricante.

En su debut, Cadillac F1 utilizará motor Ferrari, una decisión que le permitirá ser competitivo desde el inicio. La marca estadounidense tiene como objetivo desarrollar sus propios motores alrededor de 2028, cuando el proyecto esté más consolidado.

Equipos que han usado motor Ferrari:

  • Haas
  • Sauber (antes de su transición a Audi, dejando de usar motores Ferrari esta temporada)

Aspectos técnicos del Cadillac F1

Sin embargo, no todo será ingeniería prestada. El desarrollo del chasis y varios componentes del Cadillac F1 cuentan con la participación directa de expertos de la marca. La Fórmula 1 no solo se trata de motores, sino de aerodinámica, trabajo en equipo y un desarrollo sólido en cada área del auto.

Fotos: cortesía Cadillac
Fotos: cortesía Cadillac

¿Dónde se presentó el Cadillac F1?

Previo al Super Bowl, Cadillac sorprendió al mundo instalando una caja gigante en Times Square, Nueva York. Dentro de ella se encuentra resguardado el monoplaza de Cadillac para la Fórmula 1 2026, el cual se reveló al termino del partido entre Patriots y Seahawks.

A través de videos y fotografías en redes sociales, Cadillac ya dejó ver los primeros detalles de su auto para la próxima temporada.

Fotos: cortesía Cadillac
Fotos: cortesía Cadillac

Diseño y patrocinadores del monoplaza

El diseño del Cadillac F1 cumple con lo esperado: predomina el color negro, combinado con blanco que se difumina entre sí, logrando un aspecto elegante y agresivo.

En cuanto a patrocinadores, destacan marcas como Claro, respaldada por Carlos Slim, lo que confirma que Checo Pérez seguirá contando con un fuerte apoyo comercial. También aparecen nombres como TWG, IFS y Jim Beam, entre otros.

