Ferrari sorprendió al sector automotriz al presentar el interior y la interfaz de su primer vehículo 100% eléctrico. Según la marca italiana, cada elemento está fabricado y diseñado para ser funcional, intuitivo y emocionante de conducir.

El nombre oficial de la nueva apuesta de Ferrari es “Luce” (Luz en español), este proyecto corre a manos de la compañía LoveFrom, fundada por Jony Ive, ex diseñador jefe en Apple, y Marc Newson, con el objetivo de aprender y entender el futuro. En Autopistas te contamos los detalles del interior de este nuevo auto eléctrico.

El nuevo volante está diseñado para que los cambios sean accesibles. Foto: Ferrari

¿Cómo es el interior del Ferrari Luce?

Dentro del nuevo auto eléctrico de Ferrari los botones, diales, palancas e interruptores mecánicos se combinan con las pantallas digitales multifuncionales, lo que genera una experiencia inmersiva para el conductor.

Según el portal oficial de Ferrari, el volante está fabricado en aluminio 100% reciclado, asimismo, está mecanizado con precisión, cuenta con acabado anodizado y elementos de vidrio y agarre de cuero.

Además, como leíste, el Luce cuenta con botones físicos. Estos módulos de control analógicos están colocados y diseñados ergonómicamente para que el control y el cambio sea intuitivo y accesible sin tener que quitar las manos del volante.

Por oro lado, los datos de velocidad y el nivel de batería (indicadores de suma importancia en los vehículos eléctricos), pueden ser consultados a través del dial central, cuyo diseño combina una aguja mecánica con un dial digital, lo mejor de ambos mundos.

La velocidad y el nivel de batería son datos que pueden consultarse en el dial central. Foto: Ferrari

El dial izquierdo está conectado al modo e-Manettino, el cual gestiona la potencia y la autonomía y a su vez, muestra el frenado regenerativo, mientras que en el dial derecho podemos encontrar diversos datos funcionales, entre los que se encuentran:

Medidor G

Estado del vehículo

Batería

Trip

Dinámica

Neumáticos

En cuanto a los asientos, estos están diseñados pensando en la comodidad del usuario, así como en reflejar lujo. Cuentan con dos opciones de patrón, cuatro opciones de tela y diversas combinaciones de colores.

Los asientos están diseñados para la máxima comodidad de los usuarios. Foto: Ferrari

¿Qué ofrecen los sistemas de control del Luce?

El panel de control del auto eléctrico tiene una pantalla OLED de alta resolución, laminada sobre una cubierta de vidrio y protegida por un marco de aluminio. Este es articulado, el conductor y el copiloto pueden girarlo, además cuenta con tres botones que controlan el clima, la configuración y los medios.

Dentro del panel, podemos encontrar un multígrafo que muestra un reloj, una brújula o un cronómetro de 60 segundos.

Este nuevo sistema permite al conductor y al piloto girar la pantalla para su comodidad. Foto: Ferrari

Otra de las características que más han dado de que hablar es la consola central, la cuál es un sistema independiente al panel central, esta integra la llave, la palanca de cambios, los apoyabrazos, el almacenamiento y los controles de la cabina trasera.

Esta consola está cubierta en cuero italiano, mientras que los controles de cambio están fabricados en aluminio anodizado y vidrio texturizado.

Si alzamos la vista, encontraremos el panel de control aéreo que tiene un sistema de tirón para activar el modo de lanzamiento, pero eso no es todo, también se encuentran las luces exteriores, descongeladores y el sistema de emergencia SOS.

Puedes activar el modo de lanzamiento en el panel de control aéreo. Foto: Ferrari

Finalmente, si quieres conocer cómo será el diseño exterior del primer auto eléctrico de Ferrari, deberás esperar a mayo de 2026, pues durante ese mes se darán a conocer más detalles en una presentación en Italia.

