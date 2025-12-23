En redes sociales comenzó a circular un video en donde un Ferrari 296 GTS circula por las autopistas de Los Ángeles, específicamente en la zona de Crest. El video se difundió rápidamente debido a la gravedad del accidente y al perfil del conductor, quien era Vince Zampella.

De acuerdo con el video y con informes de la Patrulla de Caminos de California, el hecho ocurrió el 21 de diciembre, alrededor de las 12:45 p.m. El Ferrari Speciale A se salió del camino, impactó contra una barrera de concreto y posteriormente se incendió. En el siniestro, uno de los pasajeros salió proyectado fuera del automóvil y también perdió la vida. Las investigaciones señalan que Vince Zampella quedó atrapado en el incendio tras el choque.

¿Quién es Vince Zampella?

Vince Zampella tuvo un papel importante en la industria de los videojuegos. Fue cofundador de Infinity Ward, estudio responsable de la creación de Call of Duty, y más adelante dirigió Respawn Entertainment, donde impulsó proyectos como Titanfall, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi.

¿En qué auto murió Vince Zampella?

El video que circula en redes sociales muestra el momento exacto del accidente automovilístico, en el que se observa que Vince Zampella viajaba en un Ferrari 296 GTS color rojo. En las imágenes se aprecia que, antes de salir de un túnel, el auto ya presentaba una pérdida de control, por el rechinido de las llantas. Esto pudiera estar relacionado con una frenada brusca o con un descontrol previo del vehículo.

Entre los factores que se observan en el video se encuentra la salida del túnel con fuerte exposición al sol, lo que pudo reducir momentáneamente la visibilidad. A ello se suma una velocidad elevada, que habría dificultado recuperar el control del auto. También es posible que influyeran elementos como el desconocimiento del entorno o las condiciones del asfalto. No obstante, esta interpretación es meramente especulativa, ya que hasta el momento no existen conclusiones oficiales que confirmen una falla mecánica o un defecto del vehículo como causa del accidente.

Ferrari 296 GTS: características

El Ferrari 296 GTS tiene un precio cercano a los 445 mil dólares antes de impuestos, lo que equivale aproximadamente a 8.4 millones de pesos mexicanos, aunque esta cifra varía según el mercado, la configuración y la disponibilidad. Se trata de un auto biplaza convertible tipo Spider, con un sistema híbrido enchufable que combina un motor V6 biturbo de 3.0 litros con un sistema eléctrico, que genera una potencia combinada de 830 caballos de fuerza, en donde toda la potencia se envía al eje trasero y que se acopla a una transmisión automática de ocho velocidades.

En términos de desempeño, acelera de 0 a 100 km/h en 2.9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 330 km/h. Su peso, dependiendo de la configuración, va de los 1,470 a los 1,540 kilogramos.

Tracción trasera y sobreviraje

Los autos de tracción trasera, especialmente a altas velocidades, suelen ofrecer una experiencia de manejo más exigente debido a fenómenos como el sobreviraje. Desde un enfoque técnico, el sobreviraje ocurre cuando el eje trasero pierde adherencia antes que el delantero, provocando que la parte trasera del auto gire más de lo que el conductor solicita. Esto es más común al acelerar dentro de una curva, cuando las ruedas traseras pierden agarre.

Sin embargo, es importante señalar que factores como la electrónica, la suspensión, la distribución de peso y los neumáticos influyen de forma directa en este comportamiento. En condiciones normales y con los sistemas de control activos, muchos autos de tracción trasera están calibrados para comportarse de manera neutra, con el objetivo de aumentar la seguridad. Aun así, a velocidades muy elevadas, cuando un vehículo pierde el control, las posibilidades de corrección se reducen considerablemente, más aún si se desconectan los sistemas de asistencia.

