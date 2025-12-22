Hablar de Ferrari es hablar de historia. La marca italiana no solo ha sido una de las más influyentes en la Fórmula 1, sino también una referencia cultural dentro y fuera de las pistas. Cada monoplaza que presenta ha marcado un nuevo capítulo, y el Ferrari SF-24 no es la excepción.

Cada temporada en la que debuta un nuevo auto de Ferrari, las expectativas son altas. Podios, victorias e incluso la lucha por el campeonato forman parte de la colección por los aficionados. La presencia de Ferrari en pista va más allá del deporte, ya que se han convertido en un fenómeno cultural que se refleja en el modelismo y el coleccionismo Ferrari y su historia en la Fórmula 1

¿Sabías que Scuderia Ferrari es el único equipo que ha estado presente en todas las temporadas del Campeonato Mundial de Fórmula 1?

Desde su debut en 1950, Ferrari ha conquistado múltiples campeonatos de pilotos y constructores, consolidándose como una de las escuderías más exitosas de la categoría.

Foto: LEGO

Ferrari SF-24: evolución técnica y aerodinámica

Como ocurre cada año, los monoplazas de Fórmula 1 se adaptan a los reglamentos técnicos y apuestan por nuevas soluciones. En el Ferrari SF-24 encontramos una evolución directa de su antecesor, con mejoras enfocadas principalmente en la aerodinámica y el comportamiento en pista.

LEE TAMBIÉN Del top 10 de autos más vendidos en México en 2025 ¿solo 2 se consideran seguros?

El diseño busca mayor eficiencia en el flujo de aire y un mejor aprovechamiento del rendimiento del motor V6 híbrido.

Foto: LEGO

Del circuito a la colección

A lo largo de su historia, Ferrari no solo se ha limitado únicamente a la competencia y el diseño automotriz. El coleccionismo también forma parte esencial de su ADN. En este caso, LEGO retoma el monoplaza Ferrari SF-24 como parte de su línea dedicada al automovilismo, recreándolo en una escala 1:8.

Esta réplica permite apreciar con gran fidelidad las proporciones, los elementos aerodinámicos y muchos detalles directamente inspirados en el auto real de Fórmula 1.

Se asemeja tanto la realidad que el equipo de la Scuderia Ferrari colaboró para plasmar con precisión los detalles, funciones y la tecnología del coche. El modelo incluye una dirección funcional, un bloque del motor V6, neumáticos de nueva generación, activación del DRS y, por supuesto, el diseño actualizado del SF-24.

Foto: LEGO

Por su nivel de detalle, la cantidad de piezas y la complejidad del armado, no se trata de un simple juguete. Con una recomendación de edad de 18 años o más, este modelo se posiciona claramente como una pieza de colección, pensada para aficionados al automovilismo.

Leer también Cuál es la edad mínima y máxima para tramitar una licencia de conducir

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters