En México, la licencia de conducir es un documento oficial, personal e intransferible para las personas con vehículos automotores, tanto del servicio público como del particular. Además, sirve como identificación oficial para diversos trámites.

Sin embargo, hay un requisito que se debe tomar en cuenta al solicitarla: la edad. ¿Cuál es la máxima y la mínima? Esto dicen los reglamentos de tránsito.

La licencia de conducir es un requisito indispensable para circular en un vehículo. Foto: EL UNIVERSAL

¿Es posible tener licencia de conducir siendo menor de edad en CDMX?

Oficialmente, se debe cumplir la mayoría de edad para contar con la licencia de manejo, es decir, 18 años. A pesar de ello, los menores de edad pueden tramitar un permiso especial para poder conducir un vehículo.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX, a partir de los 16 años es posible solicitar un permiso de conducir para menores tipo “P”. Este tiene un costo de $508 pesos mexicanos y se puede tramitar en cualquier Módulo de Control Vehicular y Licencias. Los documentos que se deben presentar son los siguientes:

Identificación oficial (original, vigente y con fotografía).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.

Constancia del Curso de manejo del menor, original.

Acta de nacimiento de la persona menor de edad.

Identificación de la persona menor con fotografía.

Línea de Captura Pagada.

Los precios y requisitos varían dependiendo del estado, por ejemplo, en el Estado de México este permiso tiene un costo de $2 mil 532 pesos.

Cabe destacar que después de cumplir con la mayoría de edad será necesario tramitar la licencia de conducir en cualquier entidad federativa.

¿Hasta qué edad se puede solicitar la licencia de manejo?

En realidad, la ley no fija una edad máxima para que una persona pueda tramitar o renovar su licencia de conducir. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, “La Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán en su normativa aplicable que todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias…”.

No hay un límite de edad para solicitar su licencia de conducir, a excepción de los casos en donde la salud del solicitante sea un obstáculo para poder manejar.

