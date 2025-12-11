Para todos los aficionados al fútbol, el reemplacamiento en CDMX será un tema importante en 2026. Gracias al lanzamiento de las placas conmemorativas del Mundial 2026.

Cada año, el gobierno del Estado de México lanza su programa de reemplacamiento para asegurar que los vehículos registrados estén bien identificados y cuenten con certeza jurídica, fiscal y patrimonial. Sin embargo, 2026 traerá un escenario diferente para la Ciudad de México, pues muchas personas podrán reemplazar sus placas en la CDMX por un costo de 1,500 pesos, gracias a la llegada de las placas conmemorativas del Mundial 2026.

Aunque este programa no sustituye las obligaciones de regular ni aplica para evitar multas, ya que es más una placa conmemorativa. Se trata simplemente de una nueva edición especial que el gobierno capitalino lanzó previo al Mundial que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

¿Fan del futbol? CDMX tendrá placas vehiculares conmemorativas del Mundial de 2026. Foto: Especial.

¿Quiénes pueden cambiar sus placas por las placas del Mundial 2026?

Propietarios que ya tienen placas vigentes y quieren cambiarlas por la edición conmemorativa.

Dueños de autos nuevos, quienes podrán elegir entre la placa tradicional o la placa edición especial del Mundial 2026.

LEE TAMBIÉN Dónde están los módulos para obtener la certificación de motos en Edomex

Cómo serán las placas conmemorativas del Mundial 2026

Para los aficionados al fútbol y coleccionistas, la CDMX pondrá a la venta tres modelos diferentes de placas conmemorativas, todos con diseño alusivo al torneo. Estas placas edición limitada tendrán una producción total de 60,000 piezas y estarán disponibles a partir de enero de 2026.

¿Fan del futbol? CDMX tendrá placas vehiculares conmemorativas del Mundial de 2026. Foto: Especial.

El trámite podrá hacerse completamente en línea y, según lo anunciado, la entrega de las nuevas placas comenzará en febrero.

El costo será de 1,500 pesos, tanto para quienes ya tienen placas y desean hacer el canje, como para quienes registren autos nuevos. En el caso de vehículos recién adquiridos, los dueños podrán elegir entre la placa tradicional o la placa edición especial del Mundial 2026.

LEE TAMBIÉN Así es ESCALADE IQ, la SUV de Cadillac que combina lujo, diseño, tecnología y desempeño

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters