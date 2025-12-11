Hablar de ESCALADE IQ es hablar de un estilo de vida. Si tienes un ritmo dominado por la sofisticación, innovación y la comodidad sin límites, la SUV eléctrica de Cadillac es ideal para ti. Equilibrando un rendimiento sobresaliente, un interior tecnológico y un diseño moderno, este vehículo recién estrenado en México apunta a convertirse en la mejor opción dentro de la gama de lujo. Conoce por qué debe ser tu próxima compra.

Libertad sin limitaciones

Si quieres saber si este vehículo eléctrico es para ti, pregúntate: ¿cuánto puedo avanzar con una sola carga? ESCALADE IQ responde de manera clara: una autonomía estimada por Cadillac de 740 km, la más alta del segmento.

Foto: Cortesía Cadillac

Esto significa viajes familiares más largos sin interrupciones, recorridos urbanos sin preocupación y una experiencia de manejo que coloca el rendimiento al nivel de las maneras de vivir más exigentes. Su batería de 200 kWh de potencia, junto con un motor que entrega hasta 750 HP y 785 lb-pie de torque, no solo impulsa su potencia, sino que garantiza confianza en todos los trayectos.

Tecnología que transforma la cabina

El interior de ESCALADE IQ es un claro ejemplo de modernidad. Su amplia pantalla de 55” de cristal curvo, de pilar a pilar, te hará interactuar con el vehículo de diferentes maneras.

De este modo, cada comando se vuelve más intuitivo, cada visualización más inmersiva y cada viaje más entretenido. Con Google integrado, puedes acceder de forma directa a apps como Google Maps, Spotify, Waze o servicios de video streaming como Prime Video y Max, sin conectar ningún dispositivo.

Foto: Cortesía Cadillac

Por lo tanto, esta pantalla es la responsable de elevar el control, la navegación y el entretenimiento a un nivel verdaderamente premium.

Lujo que anticipa tus movimientos

El refinamiento está en los detalles. ESCALADE IQ incorpora un sistema de apertura y cierre eléctrico automático para las cuatro puertas. Este gesto de comodidad se activa con solo presionar un botón. Al accionarlo, las puertas se abren y cierran; incluso la puerta del conductor se activa automáticamente cuando te acercas con la llave inteligente.

Si quieres vivir con eficiencia y buscas reducir molestias en tu día a día, esta función transforma momentos cotidianos, como salir con niños, cargar objetos, manejar reuniones, en experiencias fluidas y sofisticadas.

Espacio para todo tu estilo de vida

La practicidad es esencial para cualquier hombre de familia. Por eso, ESCALADE IQ te ofrece más de 1,000 litros de capacidad total, incluyendo un eTrunk frontal de 345 litros bajo el cofre. Este espacio adicional permite llevar equipaje, equipo deportivo, artículos de trabajo o cualquier objeto que acompañe tu vida diaria.

Foto: cortesía GM

Además, la versión larga ESCALADE IQL agrega aún más capacidad para quienes priorizan la amplitud sin sacrificar diseño.

Diseño, poder y confort: la SUV para quienes eligen avanzar primero

ESCALADE IQ no solo es una SUV eléctrica, es una declaración de liderazgo. Con rines de 24”, iluminación expresiva, interior con asientos masajeadores, sistema de audio AKG con 42 bocinas y suspensión avanzada, la experiencia de manejo es tan cómoda como imponente.

Foto: Cortesía Cadillac

Desde viajes en carretera hasta trayectos urbanos, su desempeño eAWD y tecnologías como Magnetic Ride Control 4.0 aseguran una conducción suave y segura. Si buscas ir siempre un paso adelante, este vehículo está creado para ti.

