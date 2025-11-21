Guenther Steiner ve en Checo y Bottas una extraordinaria dupla para Cadillac

En mayo, Guenther Steiner aseguró que Sergio Pérez y Valtteri Bottas serían la dupla ideal para encaminar a Cadillac en su incorporación a la Fórmula Uno; meses más tarde, la escudería estadounidense oficializó la llegada de ambos.

Steiner estuvo presente en el país como embajador de Buffalo Trace, donde se reunió con algunos aficionados de la Fórmula 1 que tuvieron la oportunidad de convivir con él y hasta de tomarse una foto con el exdirectivo.

El mexicano y el finlandés cuentan con amplia experiencia en la categoría reina, algo que será fundamental para ir construyendo el camino del equipo y después buscar ser una de las escuderías más importantes en el circuito.

“Lo más importante para Cadillac es tener experiencia, porque llegar como una escudería nueva es bastante retador y toma tiempo ganar experiencia, pero si sumas pilotos e ingenieros experimentados, ganas”, comentó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El exjefe de Haas señaló que ambos imprimirán un gran compromiso en este ambicioso proyecto, aunque también dejó claro que deberán encontrar momentos positivos para no bajar los brazos, en caso de no tener un monoplaza tan competitivo como quieren.

“Estos dos chicos van a llevar el proyecto hacia adelante, está claro que van a poner un gran esfuerzo para eso. Aunque deben mantenerlos motivados, en caso de que el coche no sea como les gustaría que fuera”, explicó el exdirectivo.

De igual manera, Guenther explicó una de las fortalezas de Checo como piloto: “Sabe ganar carreras y eso es una fortaleza en Fórmula Uno, porque eres capaz de lo que sabes hacer. Ganó carreras en Red Bull cuando Max [Verstappen] estaba ahí”.

La mancuerna de Cadillac suma más de 500 carreras en Fórmula Uno, 106 podios (67 de Bottas y 39 de Pérez). Ambos ya saben lo que es ser subcampeón del mundo, el finlandés lo hizo en dos ocasiones cuando corría en Mercedes.