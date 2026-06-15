Hermosillo, Sonora.- Trabajadores, derechohabientes y organizaciones sindicales bloquearon la mañana de este lunes el bulevar José María Morelos, frente al Hospital “Fernando Ocaranza” del ISSSTE, para exigir una solución inmediata a las graves deficiencias que enfrenta la unidad médica y que, aseguran, ponen en riesgo la vida de decenas de pacientes.

Durante la manifestación, líderes sindicales denunciaron que al menos 67 pacientes permanecen hospitalizados en condiciones críticas debido al deterioro de la infraestructura, la falta de insumos, problemas en el sistema eléctrico, fallas en el aire acondicionado con temperaturas superiores a los 40 grados y deficiencias en los servicios básicos del nosocomio.

Bajo la consigna de “trabajamos bajo protesta”, personal médico, de enfermería, administrativo y usuarios del servicio de salud se congregaron desde antes de las 7:00 horas para visibilizar una problemática que, señalaron, se ha agravado durante años sin recibir una solución de fondo.

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Los manifestantes exigieron la intervención del director general del Issste, Martí Batres, así como la construcción de un nuevo hospital regional en Hermosillo que sustituya las instalaciones actuales del Hospital Fernando Ocaranza.

Bloquean hospital del ISSSTE en Hermosillo; denuncian fallas críticas que ponen en riesgo a pacientes. Foto: Especial

A la protesta también se sumaron integrantes del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación, quienes reiteraron su demanda de abrogar la Ley del Issste de 2007, además de respaldar la exigencia de una atención médica digna y eficiente para los derechohabientes.

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Lideres sindicales exigen una revisión de Protección Civil a las instalaciones que no cuentan con normas básicas como rampas y salidas de emergencia.

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Acude el gobernador Durazo a la manifestación

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, acudió por la mañana al lugar para dialogar con los inconformes.

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El mandatario explicó que sostuvo conversaciones con el director general del Issste y con Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar para atender la emergencia que enfrenta el hospital.

Bloquean hospital del ISSSTE en Hermosillo; denuncian fallas críticas que ponen en riesgo a pacientes. Foto: Especial

Durazo informó que funcionarios federales del área médica y de infraestructura del Issste arribarían a Hermosillo durante la mañana, por lo que se comprometió a regresar al mediodía para realizar un recorrido por las instalaciones y establecer una mesa de trabajo con representantes de los trabajadores y derechohabientes.

“Basta con ver una puerta para darse cuenta de que hay muchas áreas que no tienen una funcionalidad ni óptima, ni mediana y a veces ni siquiera mínima”, reconoció el gobernador al referirse al estado en que encontró el hospital durante una visita realizada el domingo.

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Asimismo, adelantó que se analiza un acuerdo con IMSS-Bienestar para que los derechohabientes del Issste que no puedan recibir atención adecuada en el Hospital Fernando Ocaranza sean atendidos en unidades de esa institución o, de ser necesario, canalizados a hospitales privados mediante esquemas de subrogación.

Años para ser atendidos

Durante la protesta, pensionados y usuarios denunciaron largos tiempos de espera para cirugías, falta de medicamentos y una atención que calificaron como insuficiente.

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Uno de los derechohabientes relató que lleva tres años esperando una cirugía de cataratas y acusó falta de sensibilidad por parte de directivos del hospital.

Bloquean hospital del ISSSTE en Hermosillo; denuncian fallas críticas que ponen en riesgo a pacientes. Foto: Especial

Por su parte, el enfermero intensivista Luis Arturo Maldonado López aseguró que la situación rebasa el problema del aire acondicionado y describió un panorama de deterioro generalizado.

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Señaló que existen fallas en tuberías, sistemas eléctricos, filtraciones de aguas residuales, áreas quirúrgicas con altas temperaturas y humedad, además de constantes conatos de incendio.

“El hospital es un cascarón. Lo del aire acondicionado fue la gota que derramó el vaso”, afirmó ante los manifestantes, al advertir que las condiciones actuales representan un riesgo permanente tanto para pacientes como para trabajadores.

Los inconformes dejaron claro que no buscan nuevas promesas, sino compromisos con fechas definidas y responsables identificados para la ejecución de las mejoras.

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Advirtieron que mantendrán la presión y continuarán visibilizando la problemática hasta que existan acciones concretas para rescatar el principal hospital del Issste en Sonora.

LL