[Publicidad]
Culiacán, Sin.- En nuevos hechos de violencia registrados en puntos distintos de la capital del estado, dos hermanos fueron atacados a balazos, uno de ellos falleció y una vivienda del fraccionamiento Infonavit Humaya fue blanco de disparos, en su interior se encontraban dos adultos mayores, los cuales resultaron ilesos.
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán fue notificada que en el fraccionamiento Hurtos, dos personas jóvenes que viajaban en una motocicleta fueron blanco de disparos de armas automáticas.
Según los datos, las personas atacadas viajaban en una motocicleta Italika, sobre la avenida Obregón, cuando personas desconocidas los atacaron a balazos, uno de ellos nombre Oscar “N”, perdió la vida, en tanto que su hermano fue trasladado a un hospital.
Lee también Asesinan a exalcalde de San Juan Quiahije y a su hijo en Oaxaca; colectivos exigen justicia por doble homicidio
En la calle Primero de Mayo, en el fraccionamiento Infonavit Humaya varios hombres armados dispararon en varias ocasiones contra la fachada puertas y ventanas, en el interior fueron encontrados dos adultos mayores ilesos, uno de ellos, se encontraba en una silla de ruedas.
La policía estatal preventiva y elementos del ejèrcito realizaron varios rondines por la zona, en busca de los presuntos responsables del ataque al inmueble, sin se localizados.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Tendencias
La última publicación de Lucas Vignale en Instagram; director argentino pierde la vida junto a Oliver Tree en Brasil
Nación
En 5 meses, FGR asegura 9 millones de productos pirata; falsificación pone en riesgo la salud y seguridad de personas, advierte
Metrópoli
Clara Brugada encabeza limpieza en calles del Centro Histórico; CNTE se repliega un poco
Estados
Américo Villarreal analiza acciones legales contra Los Angeles Times; exige reparación y derecho de réplica
Sección
Belinda brilla en la alfombra roja de Toy Story 5 en México
Sección
Exhiben a policías del Metro CDMX por portarse "prepotentes" con usuarios de la Línea 2
Sección
España decepciona en su debut, mientras Cabo Verde celebra histórico empate mundialista
Sección
¡Santos pepinos! Hombre muere prensado en una carambola en la México-Puebla