Culiacán, Sin.- En nuevos hechos de violencia registrados en puntos distintos de la capital del estado, dos hermanos fueron atacados a balazos, uno de ellos falleció y una vivienda del fraccionamiento Infonavit Humaya fue blanco de disparos, en su interior se encontraban dos adultos mayores, los cuales resultaron ilesos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán fue notificada que en el fraccionamiento Hurtos, dos personas jóvenes que viajaban en una motocicleta fueron blanco de disparos de armas automáticas.

Según los datos, las personas atacadas viajaban en una motocicleta Italika, sobre la avenida Obregón, cuando personas desconocidas los atacaron a balazos, uno de ellos nombre Oscar “N”, perdió la vida, en tanto que su hermano fue trasladado a un hospital.

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En la calle Primero de Mayo, en el fraccionamiento Infonavit Humaya varios hombres armados dispararon en varias ocasiones contra la fachada puertas y ventanas, en el interior fueron encontrados dos adultos mayores ilesos, uno de ellos, se encontraba en una silla de ruedas.

La policía estatal preventiva y elementos del ejèrcito realizaron varios rondines por la zona, en busca de los presuntos responsables del ataque al inmueble, sin se localizados.

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