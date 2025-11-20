La estrella del América que fue novio de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, hizo historia la noche de este jueves al terminar con la corona en el concurso más importante de belleza del planeta, que se llevó a cabo en Tailandia.

La modelo tabasqueña, quien brilló en la pasarela y se llevó el reconocimiento de los jueces y el resto de competidoras, conquistó con su encanto la velada, terminando con un triunfo y superando a Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas.

Fátima, quien se convirtió en la cuarta mexicana en tener la corona y la primera tabasqueña en lograrlo, ha sido en alguna etapa de su vida una apasionada de los deportes, en especial del futbol y del Club América.

La relación de Bosch con el fútbol mexicano llegó al grado de mantener una relación sentimental con una de las figuras del equipo azulcrema: se trata de Kevin Álvarez.

Todo ocurrió entre 2022 y 2023, antes de que ella alcanzara la corona nacional, cuando se le pudo ver de manera discreta con el exjugador del Pachuca, quien sueña con llegar a la Copa del Mundo de 2026 con el Tricolor.