Los más divertidos MEMES de la eliminación de Pumas de la Liga MX

Luego de conseguir un milagro en la fase regular de la Liga MX y acceder al “Play-In”, Pumas terminó su ilusión de levantar el campeonato bajo las órdenes de Efraín Juárez.

El equipo auriazul, que presentó algunas bajas en el Estadio Hidalgo y en una noche de terror, cayó (3-1) ante Pachuca, institución que con nuevo entrenador recobró la memoria para seguir con vida y soñar con clasificar a la Liguilla.

La derrota de Pumas generó de inmediato una gran reacción en las redes sociales, plataformas en las que las burlas no se detuvieron sobre el equipo universitario.

LOS MEJORES MEMES DE LA ELIMINACIÓN DE PUMAS

