David Faitelson se reencuentra con excompañeros de ESPN y realizan un programa en Televisa

Las sorpresas en los medios de comunicación deportivos mexicanos continúan en este 2025, año en el que Televisa ha sorprendido a sus televidentes con el regreso de grandes figuras del micrófono a su pantalla.

Con ese antecedente reciente presente en la mente de los seguidores, TUDN volvió a generar una gran impresión al presentar en uno de sus programas más seguidos a una de las exfiguras de ESPN más conocidas.

Se trata de Jorge Ramos, periodista reconocido en la cadena estadounidense, quien tuvo una participación con David Faitelson, su excompañero y con el que tuvo varias polémicas en la Copa del Mundo de Brasil 2016.

Lee también ¡Les cayó el jefe! Amaury Vergara acudió al entrenamiento de Chivas de cara a los cuartos de final contra Cruz Azul

La presencia del comunicador uruguayo de inmediato generó que los usuarios recordaran las acaloradas mesas de debate entre ambos durante años, misma que se mantiene en una gran amistad.

Durante la conversación, Jorge Ramos no dudó en dar su opinión sobre el mal momento de la Selección Mexicana, asegurando que uno de los factores más responsables es el tener torneos cortos y el “Play-In”.

Lee también Italia mantiene la esperanza de clasificar al Mundial de 2026; se jugará la vida ante Irlanda del Norte

"El formato es uno de los responsables del bajo que nivel que estamos viendo en la Selección (Mexicana). Estos dos campeonatitos, así lo llamo yo, el Apertura y el Clausura… hoy se festejan campeonatos cuando antes había que correr 38 jornadas más una Liguilla. Hoy festean campeonatos de 17 jornadas. ¡No lo puedo creer, y dicen que son campeones!".