México conquista plata en mixto y bronce en plataforma de 10m en China

Todavía con la emoción fresca por la plata conquistada por Osmar Olvera y Juan Celaya, el equipo mexicano de clavados volvió a la acción en la Súper Final de China y lo hizo con grandeza.

En un escenario que exige precisión y temple, los representantes nacionales —reconocidos ya como parte de la élite mundial— demostraron nuevamente su calidad.

El conjunto mixto integrado por Osmar Olvera, Randal Willars, Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez replicó la hazaña al adjudicarse la medalla de plata en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, confirmando que México no solo compite, sino que se consolida como protagonista en las máximas citas internacionales.

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Con el liderazgo de Olvera, la experiencia de Willars, el talento de Estudillo y el temple de Vázquez, el equipo mexicano ejecutó seis rutinas —cuatro individuales y dos sincronizadas— que les otorgaron una puntuación final de 422.50 unidades.

Con la medalla en las manos y formando parte del podio que tuvo a China como dominador absoluto con el oro y a Australia cerrando con el bronce, los mexicanos agradecieron el respaldo de la afición local, que los reconoce y respeta por sus recientes resultados en distintas competencias internacionales.

¡PLATA NACIONAL! 🥈🇲🇽



Con 422.50 puntos, el equipo mexicano integrado por Osmar Olvera, Randal Willars, Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez obtuvo el segundo lugar en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, en China. pic.twitter.com/b5OW5RUNgT — CONADE (@conadeoficial) May 1, 2026

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MÉXICO SUMÓ UN BRONCE EN LA JORNADA

La gran jornada de México en China siguió dando frutos al cerrar con una tercera medalla para la delegación. El último metal de la noche llegó gracias a Kevin Berlín y Randal Willars.

La dupla nacional, que ha demostrado su calidad en la plataforma sincronizada de 10 metros, peleó hasta el final por la plata frente a los representantes de Ucrania, quedándose a tan solo un punto de diferencia.

Berlín y Willars concluyeron su participación con 403.02 unidades, mientras que los europeos Sereda y Hrytsenko sumaron 404.28. El oro, una vez más, fue para China con un total de 448.68 puntos.