Osmar Olvera y Juan Celaya conquistan el podio con plata en la Copa del Mundo de China

Con la medalla de plata en alto, dirigida hacia las gradas donde ondeaban las banderas de México, Osmar Olvera y Juan Celaya transformaron un instante en símbolo de constancia y orgullo nacional.

La dupla mexicana, ya acostumbrada a escribir su nombre en los podios internacionales, volvió a demostrar que la sincronización y el talento pueden convertirse en un gran resultado.

Luego de seis saltos impecables en el emblemático Cubo de Agua de Beijing, los clavadistas regalaron al país la primera presea en la Super Final de la Copa del Mundo, acumulando 420.57 puntos que sellaron una actuación memorable en la prueba de trampolín tres metros.

"Siempre estamos buscando el oro. Sabíamos que podíamos conseguir la presea de plata en el último clavado y fuimos por ella con mucha concentración. Ma Jin está haciendo un gran trabajo", mencionó Osmar Olvera tras la competencia.

El esfuerzo de los mexicanos solo fue superado por la dupla china que, con el respaldo inquebrantable de su público, se adueñó del oro con 460.68 puntos.

Por su parte, el equipo de Gran Bretaña completó el podio al quedarse con la medalla de bronce al marcar 406.20.

Más que un resultado, fue la reafirmación de que el talento mexicano sigue escribiendo su historia en las alturas del deporte internacional.