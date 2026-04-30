"El pobre es pobre porque quiere": Canelo Álvarez desata furia en redes

Saúl “Canelo” Álvarez, considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia y figura dominante de su disciplina en los últimos años, se ha convertido en blanco de críticas por parte de usuarios en redes sociales e incluso de un sector de sus seguidores.

El pugilista tapatío, quien se encuentra en la etapa final de recuperación de una lesión y tiene previsto regresar a los encordados en septiembre, generó controversia tras compartir una opinión que rápidamente lo colocó entre las principales tendencias.

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Álvarez, quien paralelamente a su carrera deportiva ha incursionado en distintos negocios gracias a sus ganancias en el boxeo, expresó durante una charla en el Cracks Podcast de Oso Trava —espacio enfocado en educación financiera— que “el pobre es pobre porque quiere”, declaración que desató una ola de reacciones.

"Yo siempre he dicho: ‘el pobre va a ser siempre pobre porque quiere", dijo el boxeador mexicano, quien además contó que dejó las escuela para enfocarse por completo en su carrera dentro del ring.

Canelo reconoció que sus declaraciones pueden prestarse a malas interpretaciones o sacarse de contexto; sin embargo, sostuvo que la clave radica en que cada persona construya su propia visión de éxito, acompañada de una adecuada educación financiera para saber administrar el dinero.

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"No hay dinero que no se acabe (...) Si no tienes la capacidad de pensar así, si no tienes una educación sobre el dinero, siempre vas a ser pobre. Porque tú ahorita dale 10 millones de dólares a una persona que no tiene ni un cinco y él se va a querer gastar 15 millones. Va a volver a lo mismo, va a tener sí su casa, carros y esto, se va a querer gastar 15 millones. Ya no tiene sus 10 millones. Ah, pero ahora súmale que tiene que mantener esa casa que se compró y que va a querer seguir viviendo un estilo de vida como cuando le dieron 10 millones", agregó.

La declaración desató de inmediato una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron al boxeador al considerar que su postura refleja una visión desde el privilegio, al provenir de una figura que ha acumulado millones de dólares gracias a su éxito deportivo.