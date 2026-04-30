LPGA: Brianna Do y Melanie Green lideran la primera ronda; Gaby López y Nelly Korda luchan por la cima

La primera ronda del LPGA Riviera Maya Open fue una auténtica batalla entre la número uno del mundo, Nelly Korda, y la mexicana Gaby López, terminaron su participación el primer día empatadas en el cuarto lugar con una tarjeta de cuatro golpes bajo par junto a otras cuatro golfistas.

Las estadounidenses Brianna Do y Melanie Green tomaron el primer lugar con un total de -6, y la española Carlota Ciganda se ubicó en el tercer sitio con cinco golpes bajo el par. Green, de 24 años, hizo historia al anotar un hoyo en uno en la bandera del 15. Con su hierro 7, la novata de la LPGA golpeó para un ace de 163 yardas, el primero en su carrera como profesional. Seis birdies y dos bogeys la acompañaron una tarde inolvidable.

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De las nueve representantes mexicanas, Gaby López fue la de la actuación más destacada en la primera ronda. La representante de Mérida, Ana Jiménez, terminó con par de campo y se llevó los aplausos del público con un águila en el hoyo 5. En su primera participación en un torneo de la LPGA, la posibilidad de pasar el corte está muy cerca.

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La representante de México en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, Alejandra Llaneza, quedó empatada en el lugar 60, aún con posibilidades de avanzar a las rondas finales a pesar de su tarjeta con un golpe por encima del par. Quienes no tuvieron un buen desempeño y por ende peligra su continuidad en el torneo fueron María Fassi, Clarisa Temelo, Isabella Fierro, María Balcázar, Andrea Ostos y Carolina Rotzinger, todas en la parte baja de la clasificación