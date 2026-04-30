Emilio Azcárraga respalda a André Jardine en el América: "Nadie ha hecho lo que nosotros"

El propietario de las Águilas del América, Emilio Azcárraga, ratificó en el timón al técnico brasileño André Jardine, pese a la irregular campaña del cuadro azulcrema en el Clausura 2026.

El empresario comentó que el estratega tiene todo el respaldo de la directiva, y confía en que el club tendrá un buen desempeño durante la Liguilla. Referente a los Cuartos de Final ante Pumas, Azcárraga aseveró que será un buen examen para saber el nivel en el que se encuentran las Águilas.

“Viene la Liguilla. Estamos muy contentos de estar en nuestra Liguilla número 17 seguida; eso habla del buen trabajo de planeación. A veces quisiéramos estar más arriba porque te beneficia, pero nos ha tocado ser campeones tanto arriba como abajo. El América sabe perfectamente cómo jugar Liguillas. Confío en André y en la plantilla”, dijo Azcárraga.

Asimismo, recordó que pocos son los equipos que logran tener regularidad en el fútbol mexicano. Azcárraga enfatizó que América lo hizo tras lograr el tricampeonato, y estuvo cerca de alcanzar su cuarta estrella consecutiva, pero la perdió ante los Diablos Rojos del Toluca.

“Somos de memoria corta, y más en un equipo como el América, pero hay que hacer una evaluación de los últimos nueve años, donde nadie ha hecho lo que nosotros”, sentenció en entrevista para los micrófonos FOX Sports.

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Emilio Azcárraga, durante un partido de América - Foto: Imago7

Emilio Azcárraga revela su buena relación con Gianni Infantino

Por otra parte, Azcárraga reveló que tiene una buena relación con las autoridades de la FIFA, en particular con el presidente Gianni Infantino.

“Con la FIFA la comunicación es muy buena. Llevamos 11 años trabajando para que el Mundial llegue ahora. Desde el primer día, Gianni Infantino ha sido un gran aliado y amigo. Él y toda la gente en México trabajan para que esta Copa del Mundo sea la mejor de la historia. Queremos que la parte más increíble sea la de México”.

Agregó que los encuentros que se han disputado en los últimos meses en el Estadio Banorte han servido de exámenes para llegar con una mejor organización a la Copa del Mundo.

“Son ensayos importantes; hay mucha inversión y mucho trabajo de personas que le ponen cariño a este estadio que es de todos los mexicanos. Estos juegos han funcionado para probarlo todo. El cambio que se ha hecho es de gran magnitud”, cerró.

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