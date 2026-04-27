América anuncia la salida de Héctor González Iñárritu, presidente operativo de las Águilas

Héctor González Iñárritu dejará el cargo de la presidencia operativa del América a partir del próximo 30 de julio, así lo informó la institución azulcrema mediante un comunicado.

Con la llegada del español Ferran Reverter, director de la Controladora Deportiva Águilas -la entidad que reúne al América y que Estadio Banorte-, se esperaban cambios en la cúpula de Coapa y este día se anunció el primer movimiento.

"Durante el periodo que estuvo el señor González Iñárritu, el Club América aumentó su proyección internacional, consolidándose como una de las organizaciones más influyentes del deporte en el continente", mencionan en el escrito.

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En lo deportivo, Iñárritu, quien ya tenía pasado también como directivo del América a principios de siglo, fue parte fundamental del Tricampeonato de las Águilas y consiguió estabilidad financiera desde su arribo en 2022.

"Asimismo, fue parte importante para consolidar la estabilidad administrativa del Club, logrando un incremento del 50% en sus ingresos; y, el establecimiento de alianzas estratégicas con marcas como adidas y Caliente", detallan las Águilas.

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Ferran Reverter comentó “las aportaciones de Héctor al Club América siempre han sido relevantes y decisivas. Estoy seguro que hablo por jugadores, cuerpo técnico y directiva al señalar que mucho le vamos a extrañar y deseamos suerte en sus futuros planes profesionales. El América es y seguirá siendo su casa”.

América disputará este domingo 3 de mayo la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX frente a los Pumas y Héctor González continuará en sus funciones habituales durante esta Liguilla y lo que reste de los próximos dos meses.