Moisés Muñoz asegura que América es favorito sobre Pumas: “Enfrentarlos en Liguilla es cábala”

Este fin de semana comenzará la Liguilla del futbol mexicano con los duelos de Cuartos de Final, en donde el Clásico Capitalino entre América y Pumas destaca como el cruce más atractivo. Para muchos serán partidos de pronóstico reservado, pero no para Moisés Muñoz, exportero azulcrema, que ve un claro favorito a avanzar a semifinales.

“Yo creo que en esta eliminatoria el favorito y lo digo con todas sus letras, siempre será América por la hegemonía que tiene sobre Pumas en Liguilla. En los últimos años, América se ha impuesto y a mí en lo personal me tocó eliminarlos dos veces y ser campeón, así que para mi enfrentarlos en Liguilla es cábala”, declaró Muñoz durante el torneo Pro-Am del LPGA Riviera Maya Open en Mayakoba.

Campeón en cuatro ocasiones con el América, Moisés presumió la hegemonía azulcrema en Liguilla, ya que en total son 23 partidos los que han jugado en la fase final del futbol mexicano contra los Pumas, con saldo de 13 victorias para los de Coapa, cinco para los del Pedregal y cinco empates. Por eso, confesó su deseo de enfrentarlos en Cuartos de Final del Clausura 2026.

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🗣️ “El favorito siempre será América” 🔥 🦅



Moisés Muñoz habla sobre el Clásico en Cuartos de Final y señala la hegemonía del América sobre Pumas en Liguilla. Asegura que “enfrentarlos es cábala”. pic.twitter.com/EA4GurILVP — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 29, 2026

“De todos los equipos que entraron a Liguilla, esperaba que fuera contra Pumas, aunque no me imaginaba que fuera el ocho contra el uno pero será una gran eliminatoria en cuartos”, agregó.

El último antecedente, en el Apertura 2021, se tiñó de azul y oro.

Muñoz jugó la ronda del Pro-Am junto a Nicolás Castillo, el exjugador chileno de Pumas y de América, quien evitó la polémica y aseguró que desea que “gane el mejor”.

¿Pumas o América? 👀



El exfutbolista Nicolás Castillo recuerda su paso por ambos equipos y evita dar un pronóstico para el clásico de Liguilla.



“Que gane el mejor” 🗣️ pic.twitter.com/rBV2iR6fkV — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 29, 2026

Moisés Muñoz ve a Guillermo Ocjoa como tercer portero del Tricolor

Finalmente, el exportero de la Selección Mexicana fue cuestionado sobre la situación de la portería en el Tri rumbo al Mundial de 2026, a lo que respondió con apoyo a Guillermo Ochoa.

“Hay tranquilidad con el Tala Rangel, con Acevedo, con el tercero que seguro será Memo, yo creo que hay una combinación de experiencia, juventud, hambre, trayectoria, todo lo necesario para poder resguardar bien la meta tricolor”, declaró.