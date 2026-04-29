Chivas, el equipo más afectado por la lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

El camino del Tricolor hacia la Copa del Mundo 2026, ya dejó su primer impacto en el futbol mexicano. Tras revelarse la lista de futbolistas de la Liga MX convocados por Javier Aguirre para integrarse al proceso, varios equipos van a resentir la salida temporal de jugadores fundamentales en sus esquemas.

A las puertas del inicio de la fase final en el Clausura 2026, algunos contendientes al título tendrán que encarar la Liguilla con ausencias sensibles. Mientras los seleccionados se concentran con el cuerpo técnico nacional, con la meta de llegar bien al Mundial, los clubes se ven obligados a recomponer su estructura en el tramo más exigente del certamen.

La afectación, ya prevista tras el acuerdo alcanzado en la Asamblea de Dueños —en la que se otorgó pleno respaldo a Aguirre, con el firme objetivo de lograr una actuación histórica como local—, dejó a las Chivas como el club más golpeado por la convocatoria, al desprenderse de cinco de sus elementos desde la serie de cuartos de final ante los Tigres.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito, que se mantuvo en la pelea por el liderato hasta la última jornada, afrontará las salidas del guardameta Raúl Rangel, así como de los volantes Brian Gutiérrez, Luis Romo y Roberto Alvarado, además del goleador Armando Hormiga González.

En el segundo escalón aparece el Toluca de Antonio Mohamed, que se quedará sin dos elementos en plena Liguilla: Jesús Gallardo y Alexis Vega.

Con daño mínimo quedaron el América, que únicamente perderá a Israel Reyes; el Cruz Azul, que ve cómo se le va Erik Lira; y los Pumas, que no contarán con Guillermo Martínez. Mientras que el Pachuca, los Tigres y el Atlas no aportan elementos en la convocatoria del Vasco, por lo que disputarán la Fiesta Grande con la totalidad de su plantel.

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