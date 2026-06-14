El Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde publicó, este domingo, un comunicado en el que invita a la comunidad artística a asistir a una segunda manifestación.

La cita es el próximo viernes 19 de junio, día en que se conmemora el aniversario luctuoso del escritor, por lo que, además, se llevará a cabo un maratón de lectura de poemas del jerezano.

“Invitamos a toda la comunidad artística y cultural a asistir a la Segunda Manifestación el día viernes 19 de junio en que se conmemora el aniversario luctuoso de Ramón López Velarde, en el que se llevará a cabo un maratón de lectura de poemas del jerezano que, por causas de fuerza MOR, no se podrá llevar a cabo en su propia Casa, sino en la calle, que también es nuestra”, se lee en el comunicado.

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En el documento, el comité agradece la participación en la protesta del pasado viernes, denuncia el mal estado de la Casa, la presencia policiaca y la falta de una respuesta oficial de la titular de Cultura de la Ciudad de México.

Señalan que, en la manifestación, se hizo entrega del pliego petitorio a los representantes de la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor.

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“No podemos dejar de mencionar el vergonzoso operativo policial con el que las autoridades recibieron a la comunidad artística: con la casa cerrada y tras las rejas, seis policías como si de peligrosos delincuentes se tratara. Una muestra más del extravío, desprecio y prepotencia de quien hoy dirige la política cultural en la ciudad”.

Además de cuestionar, por ominoso, el lamentable estado y la falta de mantenimiento del Salón de Usos Múltiples "David Huerta", el Comité hace siete puntualizaciones:

Que las peticiones y exigencias son exclusivamente las que figuran en el pliego petitorio, que condenan cualquier agresión que pudiera haber sucedido durante la manifestación, que respetan el derecho a pensar y expresar libremente sus ideas y el acoso en redes, supuestamente "alentado por cuentas cercanas a la Secretaría de Cultura de la ciudad”.

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Que reiteran los valores y el espíritu que animo siempre el funcionamiento de la Casa del Poeta como un espacio abierto, plural y diverso para los poetas y escritores sin distinción de su filiación política, estética, condición económica, preferencia sexual e identidad de género, como se confirma en los variados testimonios vertidos en la manifestación, por poetas miembros de la comunidad LGBTIQA+

Que esperan “la respuesta puntual de las autoridades a nuestro pliego petitorio y reiteramos que no permitiremos que se despoje a la poesía, a Ramón López Velarde y a los poetas del espacio creado exprofeso para ellos”; que intentar deslegitimar la protesta social frente a los abusos de poder de funcionarios debiera ser inadmisible en cualquier gobierno emanado de la izquierda; y que invitan a toda la comunidad artística y cultural a asistir a la Segunda Manifestación.

Entre las peticiones está retirar la bandera de la diversidad de la fachada. Foto: Hugo Salvador /EL UNIVERSAL

En el texto también apuntan la publicación promovida desde las propias redes sociales del funcionario que hoy dirige la Casa del Poeta, el actor y activista, Andrés Carreño, quien, dicen, indebidamente grabó, editó y subió videos de ciudadanos que se manifestaban pacíficamente, abusando de su función como servidor público, con la clara intención de deslegitimar la protesta social.

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También, dicen que se ha difundido la solicitud para retirar la bandera de la diversidad que cuelga en la fachada del edificio, ante el extrañamiento de que no se hubieran colgado los pendones con los que tradicionalmente conmemoran tanto el natalicio como la defunción de Ramón López Velarde. Y que personas cercanas a la Secretaría han difundido una denuncia de una presunta agresión sufrida por una persona trans trabajadora de la Casa, pero de la que ellos, afirman, no tuvieron noticia durante la manifestación.

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