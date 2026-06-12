A través de un pronunciamiento, el Comité en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde hizo pública su lista de exigencias enviadas a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con respecto a este inmueble que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México pretende convertirlo en “el primer cabaret público”.

El comité señala que este proyecto “contraviene el objetivo para el cual fue creada, vulnerando su identidad y su función institucional”, por lo que exige que se mantenga la vocación original de la Casa del Poeta Ramón López Velarde y su nombre, por lo que deberá retirarse “el nuevo programa” de “manifestaciones artísticas ajenas a la poesía, como el cabaret”.

Bajo esa misma línea, en el pronunciamiento se rechaza “la reconversión comercial o escénica unilateral”, pues dicen que las actividades como conciertos y teatro “no solo rebasan la capacidad logística y estructura del inmueble, sino que sustituyen la naturaleza íntima literaria del espacio para la que fue creado”.

El comité también exige libertad creadora en este espacio, para asegurar que la Casa sea un espacio plural “sin distinciones de índole ideológica, política o estética” y eliminar “curaduría” para evitar que se “condicione la agenda de los autores”.

Entre las otras exigencias está preservar la gratuidad de los espacios, tanto para visitantes como para el uso de las instalaciones por miembros de la comunidad literaria y proyectos editoriales independientes; preservación del Café-Bar "Las Hormigas", protección del patrimonio bibliográfico y documental, pues el espacio alberga las bibliotecas "Salvador Novo", "Efraín Huerta", el fondo "Tercer Fondo Editorial" y un archivo audiovisual.

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En cuestiones administrativas, también se exige la destitución del actual director del espacio, Andrés Carreño, pues dicen que su perfil está enfocado en artes escénicas. “Exigimos que el cargo sea ocupado por un poeta de reconocida trayectoria y conocedor de la obra de Ramón López Velarde”. Además se pide transparencia, rendición de cuentas, instalación de un Consejo Consultivo Comunitario, respeto al decreto de expropiación de 1988, “que dio origen al espacio bajo advertencia de que cualquier alteración a su objeto de utilidad pública incurre en una violación al marco jurídico patrimonial de la Ciudad de México”; una mesa de diálogo pública y una respuesta oficial a este pliego petitorio.

Este viernes, 12 de junio, la comunidad artística ha convocado a una protesta a las afueras de la Casa del Poeta Ramón López Velarde.

La cita es a las 16 horas, en Avenida Álvaro Obregón #73, colonia Roma.

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