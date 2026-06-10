La determinación, bajo presión, que llevó a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a desistir de su proyecto Casa de las Palabra y a informar que la Casa del Poeta Ramón López Velarde “mantendrá su nombre, su esencia y su historia intactos”, no detendrá las protestas de la comunidad cultural que sigue calificando de un oprobio, una decisión arbitraria e incluso un acto autoritario y de censura de la autoridad al despojar a la Casa del Poeta del nombre de Ramón López Velarde y de su vocación original por la poesía.

Los argumentos que ayer, en dos comunicados contrarios, hizo públicos la dependencia a cargo de Ana Francis Mor no convencen a los integrantes de la comunidad cultural, pues califican los dichos de “mentiras” pues afirman que, a pesar de las promesas y los comunicados, acusan que la titular de Cultura local insiste en convertir el Café-bar Las Hormigas en lo que ha llamado el primer cabaret público de la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ana Francis Mor, previo a las publicaciones de los dos comunicados de la dependencia, aseguró que hubo una mala información porque “lo único en pusieron el acento es en que la Casa del poeta se va a convertir en un cabaret y eso es absolutamente falso. La propuesta es que reviva el Café-Bar Las Hormigas, que fue un Café Concert. Café Concert es el nombre que se le daba en ese momento. Ahora a esa disciplina escénica se le nombra cabaret”.

Insistió en que la programación en ese espacio que tuvo gran vida a lo largo de 33 años, es la poesía. “Estamos pensando en que sea un espacio escénico alrededor de la poesía. ¿Cómo olvidar aquel espectáculo que hizo Liliana Felipe con poesía de Pessoa, de cabaret. Como olvidar, en fin, tantos espectáculos que se han hecho para la noche, para el espacio propicio del Café Bar Las Hormigas alrededor, justamente, de la poesía.... De eso estamos hablando”, dijo Mor.

La funcionaria, que en varias ocasiones se refirio a Ramón López Velarde como “el poeta zacatecano” y que en cuatro ocasiones lo llamó “José Ramón López Velarde”, dijo molesta que le sorprendió el “prejuicio importante hacia la palabra cabaret”. Afirmó: “Después de 30 años pensé que ya no lo había, pero sigue habiendo. De lo que estamos hablando es que el Café- bar Las Hormigas, que mucha gente recuerda con actividades que ahora llamaríamos slam de poesía o de otras formas... creemos que vale la pena recuperarlo”.

Insistió en que el cambio de Casa del Poeta a Casa de las Palabras es para “pensar si en el siglo XXI, en el momento en el que estamos, la casa con un genérico masculino funciona o no funciona”. Dijo incluso: “si para la comunidad resulta muy importante que se siga llamando la Casa del Poeta, etcétera, yo creo que ese es el menor de los asuntos”.

La poeta María Rivera mantiene su crítica dura contra la insitencia del cabaret en un café-bar que, dice, nunca fue café concert. “Esto no es solo un oprobrio, es un abuso de poder, es una forma de autoritarismo, yo creo que abogados deberían de estudiar el caso y ver en qué delitos está incurriendo la secretaria Ana Francis Mor, porque es convertir un espacio público en un espacio para promover su propio negocio”, apunta.

La protesta continúa en redes sociales, hay abierta una peticiónen la plataforma Chenge.org y llaman a una manifestación de protesta, el próximo viernes 12 de junio, a las 16 horas, en la Casa del Poeta Ramón López Velarde. Además, invitan a grabarse leyendo poesía de Ramón López Velarde con las etiquetas #CasadelPoetaRamónLópezVelardey #NOcasadelaspalabras.