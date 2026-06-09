El futuro de la Casa del Poeta Ramón López Velarde se mantiene en vilo y depende de las decisiones, sin consulta de por medio, que se toman en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La comunidad de poetas y estudiosos de la obra del poeta zacatecano autor de La Suave Patria mantienen sus acusaciones de despojo, de autoritarismo y de desinterés por la poesía y por mantener la memoria de Ramón López Velarde.

A pesar de que José Alfonso Suárez del Real, asesor político de Comunicación Social de la Presidencia de México, aseguró el día de ayer, a través de un video en sus redes sociales, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada le ha confirmado que la Casa del Poeta Ramón López Velarde “mantendrá su identidad y vocación” y que la secretaria de cultura, Ana Francis Mor, le expresó su compromiso de “revitalizar las actividades culturales a favor de las palabras, de la rima y el verso integrando la riqueza de nuestras lenguas originarias y afromexicanas”, los poetas mantienen su preocupación y su lucha pues desde la noche del domingo mantienen una petición en la plataforma Change.org a favor de “suspender la iniciativa de transformar la Casa del Poeta”.

La poeta María Rivera mantiene su dura crítica. Asegura que “el oprobio cometido contra la Casa del Poeta Ramón López Velarde es una muestra de la corrupción y aberración de esta izquierda y de quienes nos gobiernan. Ana Francis Mor despojó un bien público para usarlo para ella misma”.

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Y señala que para quienes están diciendo que ya se revirtió la destrucción de Casa del Poeta, por lo expresado por Suárez del Real, ella afirma que no es cierto. “Alfonso Suárez del Real en realidad está tratando de salvar este entuerto, no a la Casa del Poeta”, pues cuando fue secretario de Cultura, también intentó cambiarle la naturaleza a la Casa... “Lo que pretenden hacer es regresarle el nombre y continuar con exactamente el mismo programa de su ‘Casa de las palabras’”, afirma.

Suárez del Real, quien trabaja en el equipo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum, apunta que Brugada “me garantizó que el nombre de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, la vocación a favor de la poesía, seguirán siendo un referente en relación a las actividades que esta institución lleve a cabo a partir de esta revitalización de la cultura”. Pero hasta el cierre de la edición no había ninguna comunicación oficial desde la jefatura de gobierno o la secretaría de Cultura de la CDMX.

El pasado jueves 4 de junio, Ana Francis Mor inauguró la llamada Casa de las Palabras, pero nada se dijo de qué ocurrirá con las bibliotecas de Salvador Novo y Efraín Huerta.

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“Lo que está diciendo cuando dice ‘resurgirá’, es que le cambiarán su naturaleza a espacio de Cabaret, sin decirlo. Y lo que están haciendo es despojar a la comunidad literaria del espacio paradigmático de lectura de poesía”, concluye María Rivera.

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