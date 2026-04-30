Osmar Olvera sorprende hablando chino antes de la Super Final de Clavados

Los mejores clavadistas del mundo ya se encuentran en Beijing, sede de la Super Final de Clavados de World Aquatics, que se disputará del 1 al 3 de mayo. En esta competencia, representantes de distintas naciones buscarán subir al podio y colocar en lo más alto el nombre de sus países.

Entre las delegaciones destaca México, un equipo que se ha ganado el respeto internacional gracias a su crecimiento reciente y a una combinación equilibrada de juventud y experiencia, factores que lo colocan como uno de los conjuntos a seguir en la competencia.

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La selección mexicana es encabezada por Osmar Olvera, quien, con la experiencia acumulada en dos máximas justas, buscará medirse ante los anfitriones y demostrar su evolución, con la mira puesta en volver a superarlos en la fosa.

El reconocimiento que Osmar Olvera ha ganado en los últimos años quedó reflejado en su participación en la conferencia de estrellas previa al arranque de las competencias, donde compartió sus aspiraciones y protagonizó un momento viral al demostrar su dominio del idioma chino.

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El clavadista mexicano, quien entrena bajo la guía de Ma Jin con el objetivo de alcanzar su mejor versión rumbo a Los Ángeles 2028, expresó también su admiración por el país asiático y cerró su intervención con un entusiasta “Jiayou, Moxige!”, que se traduce como “¡Vamos, México!”.