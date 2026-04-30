Guillermo Ochoa revela antes del Mundial la fecha exacta de su retiro

La Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, representa un momento histórico en la carrera de Guillermo Ochoa, quien podría alcanzar la cifra de seis mundiales disputados. El guardameta mexicano, con una amplia trayectoria en Europa tras su paso por ligas de Francia, España, Italia y Chipre, mantiene la ilusión de ser convocado por Javier Aguirre y cerrar así su etapa como profesional en el máximo escenario del futbol.

En las últimas horas, esta posibilidad ha cobrado fuerza luego de que Ochoa compartiera una publicación del periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, quien le dedicó unas palabras a través de su cuenta en X.

Lee también Expareja de Diego Armando Maradona acusa de "asesinos" a los médicos imputados en el juicio por su muerte

De acuerdo con la versión del comunicador italiano, el arquero cumpliría su objetivo de disputar el Mundial con la Selección Mexicana y, una vez concluida su participación con el Tricolor, pondría fin a su carrera futbolística.

"Memo Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo representando a México, ya que el legendario portero formará parte de la plantilla.Ochoa se retirará del fútbol profesional inmediatamente después, dejando su club y la selección nacional", escribió.

Lee también Jared Borgetti prefiere en la Selección Nacional a los nacidos en México sobre los naturalizados

La especulación creció entre aficionados y seguidores luego de que el propio Ochoa replicara el mensaje, gesto que muchos interpretaron como una señal de que el desenlace de su histórica trayectoria en las canchas está cada vez más cerca.