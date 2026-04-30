Mazatlán FC publica despedida y desata críticas: "Nunca vuelvan"

El Clausura 2026 marcó el último torneo de Mazatlán FC en la Liga MX, un equipo que desde su llegada a la máxima categoría estuvo rodeado de polémica tras su mudanza desde Morelia, decisión que puso fin a la histórica franquicia de Monarcas.

Seis años después, el conjunto morado repitió una historia similar. Tras altibajos deportivos y administrativos en el Estadio El Encanto, se concretó su venta para este semestre, movimiento que abrirá paso al regreso del Atlante, uno de los clubes más tradicionales del futbol mexicano.

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Concluida su participación en el torneo, en el que terminó como uno de los peores equipos al sumar apenas 15 puntos, el cuadro dirigido por Sergio Bueno publicó un mensaje de despedida en su cuenta de X, acompañado de un video en el que agradece el respaldo de su afición.

Sin embargo, la publicación —que buscaba resaltar la pasión por el futbol en la ciudad— no fue bien recibida por todos. Usuarios en redes sociales recordaron el controvertido origen del club y cuestionaron las múltiples despedidas protagonizadas por la organización, lo que derivó en una ola de críticas hacia la institución.

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Entre los comentarios más recurrentes destacaron frases como: “Llevan como tres días despidiéndose”, “Ya cierren la cuenta de una vez”, “Nadie los va a recordar”, “El que a hierro mata, a hierro muere” y “Qué bueno que se van”, reflejando el evidente descontento de una parte de la afición.